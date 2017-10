SÉNÉCAL, Roland



Lundi le 25 septembre 2017, à l'âge de 96 ans, Roland Sénécal, époux de feu Rita Côté, s'est éteint paisiblement chez-lui.Il laisse dans le deuil ses filles, Danielle (Lucien), Sylvie (Marc) et France (Marc), ses petits-enfants, Caroline (Pierre), Marc-André (Nelly), Mathieu (Myriam) et Katérie (Yanick), ses 4 arrière-petits-enfants Livia, Anthony, Mateo et Arno ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 9 octobre 2017 de 9h30 à 16h00 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu le même jour à 16h00 en la chapelle du complexe.