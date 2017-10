À Montréal pour y rester

L’expérience de Mikhail Sergachev n’avait duré qu’un mois avec le Canadien. Tout juste le temps de disputer quatre rencontres. À la lumière des propos de Claude Julien, Victor Mete ne subira pas le même sort.

L’entraîneur du Canadien a mentionné que le plan de l’organisation était, pour l’instant du moins, d’approcher la situation du défenseur de 19 ans comme s’il allait demeurer toute la saison à Montréal.

«C’est super! C’est l’approche que je veux également avoir, celle de rester ici pour les 82 matchs. Si je peux y parvenir, ce serait tout un honneur», a déclaré le jeune homme, le sourire fendu jusqu’aux oreilles.

Julien ne semble pas trop s’en faire avec l’inexpérience du produit des Knights de London. À ce propos, il a offert une réponse qui en disait long à un confrère désireux de savoir la façon dont il allait le soustraire aux meilleurs attaquants adverses lorsqu’il n’aura pas le luxe du dernier changement d’effectifs.

«Vous avez l’air plus inquiets que moi», a-t-il lancé.

Le droit à l’erreur

Évidemment, Julien n’est pas sans savoir que le parcours du jeune homme risque d’être plus difficile certains soirs. Après tout, on ne fait pas le saut dans la LNH à 19 ans sans rencontrer quelques embûches. Mais l’entraîneur prônera la patience.

«Il doit jouer son match et ne pas s’inquiéter. C’est toujours le message que j’ai eu pour les jeunes et les joueurs qui sont rappelés des mineurs. Je leur dis d’avoir du plaisir et de jouer à leur style. C’est pour ça qu’ils sont ici. Ce n’est pas le temps de changer», a indiqué Julien.

«Même s’ils font une erreur, ce n’est pas la fin du monde. Ils vont grandir de ces erreurs-là. S’ils sont avec nous, c’est qu’on pense qu’ils peuvent apporter plus de positif que de négatif à notre équipe», a poursuivi Julien, ajoutant le nom de Charles Hudon à la discussion.

D’ailleurs, le Québécois flottait encore sur un nuage à quelques minutes de sauter dans l’avion devant mener l’équipe à Buffalo, où elle disputera le premier match de sa saison jeudi soir.

«J’étais le gars le plus heureux au monde. C’est un moment très émotif pour ma famille et moi, a raconté Hudon. J’ai appelé mes parents après le souper. C’était incroyable.»

Drouin estime ses coéquipiers prêts

Trois semaines après le début du camp d’entraînement, le Canadien disputera son premier match de la saison régulière. Il était temps. Autant pour les partisans que pour les joueurs.

«Quand tu arrives au camp, tu as déjà hâte qu’il finisse. C’est difficile mentalement et physiquement, a déclaré Jonathan Drouin. En plus, ça va être spécial. Ce sera un premier match officiel. J’ai déjà hâte de revenir au Centre Bell pour jouer notre premier match à domicile (mardi, contre les Blackhawks).»

Néanmoins, on s’est rendu compte que l’équipe n’avait pas eu trop de huit matchs préparatoires pour huiler la machine.

«Au cours des deux derniers matchs, on a bien joué, on a bien patiné et on a bien fait bouger la rondelle. On a confiance en nos moyens», a déclaré Drouin.

Pourvu que ces succès se transposent dans le premier voyage de la saison. Une première éreintante séquence de trois matchs en quatre soirs.