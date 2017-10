Robitaille, Juge Paul



À Montréal, le 30 septembre 2017, est décédé, le juge Paul Robitaille. Né à Joliette, le 23 octobre 1914, fils d'Alexandre Robitaille et d'Alice Gervais. Il a étudié au Collège de Joliette et à l'Université de Montréal et admis au Barreau du Québec en 1938. De 1941 à 1944, il a été secrétaire du président de l'Assemblée nationale, puis est entré au contentieux de Bell Canada en juillet 1949 comme avocat en chef. Parallèlement, il a été juge municipal à la Ville de Pierrefonds de 1960 à 1970. Collaborateur régulier de la Revue du Barreau, il en est devenu le président en janvier 1969. Il a fait partie du Comité de discipline et du Bureau des examinateurs du Barreau du Québec. En 1969-1970, il a participé à la Commission Dussault sur la réforme des tribunaux administratifs. Il a été nommé juge à la Chambre civile de la Cour du Québec en mars 1970. Il a été conseiller et secrétaire de la Conférence des juges du Québec; il a aussi collaboré au Praetor, le journal de la Conférence des juges. À sa retraite, il a participé à une nouvelle émission de télévision de Radio-Canada intitulée La Cour en direct, en 1987 et 1988.Paul Robitaille a été marié à Jeannette Proulx durant 68 ans. Veuf à 94 ans, il épouse Gisèle Gloutnay en secondes noces en 2011. Outre son épouse, lui survivent ses trois enfants, Andrée, Jacqueline (Serge Normand) et Louis, ses trois petits-enfants, Isabelle (Daniel Spagnolo), Eugénie (Sébastien Laplante) et Antoine, ses trois arrière-petits-enfants, Nicolas, Léa et Élisabeth, ainsi que sa soeur Lucie, ses neveux et nièces.Il fut un père, grand-père et arrière-grand-père attentionné.La famille recevra les condoléances le jeudi 5 octobre dès 14h à l’église Saint-Germain d’Outremont, 28 avenue Vincent-D'Indy, Outremont, QC H2V 2S9. Les funérailles suivront à 15h.