MONDOU THÉROUX, Béatrice



Au Centre Elizabeth-Lafrance de Sorel-Tracy, le 28 septembre 2017, est décédée à l’âge de 99 ans, Mme Béatrice Théroux, épouse de feu Albert "BB" Mondou, demeurant à Yamaska.Mme Béatrice Théroux Mondou laisse dans le deuil ses filles: Rachel (Yvon Desrosiers) et Louise (feu Roger Turner), ses petits-enfants: Jean-François (Sylvie) et Alexandre (Véronique) Desrosiers, Eddy (Nathalie) et Maxime (Lily) Turner; ses arrière-petits-enfants: Samuel et Jessika Desrosiers, William, Philippe et Lucy Turner; plusieurs neveux et nièces et plus spécialement Réjean Mondou; parents et amis.La famille accueillera parents et ami(e)s au salon:105 PRINCIPALE, YAMASKAsamedi le 7 octobre 2017 à compter de 11h suivront les funérailles à 15h en l’église St-Michel d'Yamaska et l'inhumation au Cimetière St-Michel d'Yamaska.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.S. JACQUES & FILS INC.Tél: 450-789-2373