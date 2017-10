ANGERS, Conrad



À Montréal, le 27 septembre 2017, à l’âge de 71 ans, est décédé M. Conrad Angers, époux de feu Mme Pierrette Barré.Il laisse dans le deuil ses soeurs Aline, Colette et Denise, ses frères Michel (Francine) et René, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 octobre 2017 de 11h à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h au même complexe.La famille tient à remercier toute l'équipe de l'hôpital Notre-Dame de Montréal pour les bons soins prodigués.