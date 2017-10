Bore-out : les risques d'un emploi ennuyeux

Audrey Neveu - 37e AVENUE

Contrairement à la surcharge de travail, le syndrome du bore-out tue l'employé à petit feu par manque d'activité. Encore peu connu, ce phénomène serait pourtant répandu et ferait plus de tort que le (très médiatisé) surmenage...

Manque de motivation, stress, fatigue, mal de vivre : ces symptômes de souffrance sont bien réels chez les personnes qui vivent le bore-out. N'avoir rien à faire du matin au soir au bureau tout en étant payé est tabou, mais c'est un problème qui affecte près d'un travailleur européen sur trois, selon le site d'emploi StepStone. Aux États-Unis, c'est en moyenne deux heures par jour de travail qui sont gaspillées par manque de tâches à faire, selon AOL et Salary.com.

Le syndrome de l'épuisement professionnel par l'ennui au travail engendre de véritables problèmes psychologiques et physiques. Les personnes qui s'ennuient au boulot sont d'ailleurs victimes de 2,5 fois plus d'accidents vasculaires cérébraux que ceux qui ne s'ennuient pas, et sont susceptibles de mourir plus jeunes, selon une étude anglaise.

En fait, le bore-out est un piège. « L'employé qui s'ennuie perd confiance en lui et il ne se sent pas à la hauteur au travail. Il garde le contrat de travail, car c'est confortable à court terme, mais à long terme, c'est un cancer, une mise à mort, affirme sans détour Christian Bourion, auteur du livre Le bore-out syndrome - Quand l'ennui au travail rend fou et spécialiste de la gestion du travail. » Mieux vaut donc fuir l’ennui au travail, quitte à changer d’emploi !