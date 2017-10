DESLONGCHAMPS, Marcel



Nous vous informons avec tristesse du décès de Marcel Deslongchamps, époux de feu Jeanne-Itha Harvey, le 25 septembre 2017.Il laisse dans le deuil ses trois filles, Johanne (Gaétan), Carole (Julien) et Manon (André), ses petits-enfants Frédéric, Alexandre (Marie-Ève), Francis, Catherine et Antoine, ses arrière-petits-enfants Noah, Koralie et Oksana, ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 8 octobre de 12h à 17h au complexe funéraire:suivi d’une liturgie de la Parole au salon du complexe.Des dons à la Société Alzheimer seraient préférable à l’envoi de fleurs.