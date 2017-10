Céline Dion en larmes à son spectacle de Las Vegas

Céline Dion a adressé un message rempli d'émotions aux spectateurs réunis pour son spectacle résidence au Caesar's Palace de Las Vegas.

La chanteuse avait de la difficulté à contrôler les trémolos dans sa voix alors qu'elle a offert un hommage aux victimes de la terrible fusillade qui a fait plus d'une cinquantaine de morts et des centaines de blessés, la plus meurtrière de l'histoire moderne des États-Unis.

La diva a notamment expliqué pourquoi elle avait choisi d'aller de l'avant avec son spectacle plutôt que de l'annuler. Une décision difficile, mais qui permettra d'aider les victimes de la tragédie, puisqu'elle a annoncé d'un même souffle qu'elle offrait tous les profits du spectacle à des oeuvres leur venant en aide.

Une scène très émotive pour Céline Dino et tous ses fans réunis.

De nombreuses vedettes d'ici et d'ailleurs ont souhaité offrir leurs sympathies et leur soutien à celles et ceux qui sont touchés par le terrible événement qui a eu lieu le dimanche 1er octobre.