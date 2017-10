Comment faire face à l’ennui au travail

Audrey Neveu - 37e AVENUE

Si être payé à ne rien faire est un rêve pour certains, cela peut être insupportable pour d’autres ! Pourtant, un employé qui s'ennuie mais qui gagne un bon salaire n'ose souvent pas se plaindre de sa situation, de peur de paraître ingrat et profiteur. Un silence qui peut coûter cher !

Lorsqu’un travailleur s'habitue à ne rien faire pendant trop longtemps, il peut devenir incapable de reprendre une charge de travail « normale » plus tard, même s'il change d'emploi. « Si vous avez été inactif au travail pendant cinq ans, c'est cinq ans de retard que vous avez accumulé. C'est un décalage terrible, encore plus pour les travailleurs de plus de 50 ans », fait valoir Christian Bourion, auteur du livre Le bore-out syndrome - Quand l'ennui au travail rend fou et spécialiste de la gestion du travail.

Selon lui, la seule véritable solution est de changer de travail. Toutefois, ce n'est pas toujours possible à court terme si l'on a besoin de son salaire ou qu'on n'arrive pas à décrocher un nouveau poste. Dans ce cas, on peut tenter d'aider ses collègues de son mieux ou même demander de nouvelles tâches à son patron. Rien ne garantit toutefois que le travail affluera, car certains postes sont tout simplement superflus.

Christian Bourion est convaincu qu’une réorganisation des structures d'entreprise est nécessaire pour éliminer ces emplois carrément inutiles. Il faudrait cependant procéder graduellement, car selon lui, des transformations brutales pourraient mettre jusqu’à 30 % de la main-d’œuvre au chômage.