Comment neutraliser les employés nuisibles

Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Un seul employé toxique peut pourrir l’ambiance de travail de tout un bureau, d’où la nécessité d’intervenir de façon efficace... mais humaine. Quelques conseils de professionnels.

Si l’environnement de travail est devenu délétère à cause d’individus toxiques bien identifiés, on ne doit pas sauter d’étape : il est nécessaire de les rencontrer pour leur faire prendre conscience de la nocivité de leurs manières d’agir et pour trouver avec eux des façons de les corriger. « La majorité de ces personnes ne sont pas conscientes que ce qu’elles font ou disent relève de la manipulation », indique Sylvio Côté, spécialiste en gestion des conflits en milieu de travail.

On prend des notes !

Dans cette optique, bien documenter les agissements nocifs est essentiel. « On doit être factuel, recommande Sylvio Côté. Et comme dans une enquête, j’interroge aussi bien les victimes que les témoins. »

Contrairement à ce que pensent certains gestionnaires, les comportements non verbaux agressifs ou méprisants, comme lever les yeux au ciel ou soupirer, peuvent être pris en compte. « L’idée que le non verbal n’est pas quantifiable donc non recevable sur le plan juridique est bien ancrée, mais c’est faux », explique Ghislaine Labelle.

Assainir le climat de travail peut aussi passer par le coaching des victimes des harceleurs afin qu’elles puissent s’affirmer davantage et rétablir le rapport de forces. Ainsi, on apaisera les tensions.

Si rien ne change, l’ambiance de travail demeurant la priorité, on n’aura pas d’autre choix que d’engager des procédures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement...