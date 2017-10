Couillard veut revoir la forme de la consultation sur la discrimination systémique et le racisme

La défaite crève-cœur pour les libéraux dans Louis-Hébert pourrait bien avoir raison de la consultation sur la discrimination systémique et le racisme, du moins dans sa forme actuelle.

Tout comme deux de ses députés de la région de Québec mardi, le premier ministre Philippe Couillard reconnaît que la consultation est un des éléments qui a causé la perte de ce château fort libéral.



À son entrée au caucus libéral mercredi, Philippe Couillard a ouvert la porte à des changements importants pour cette consultation plombée par les critiques depuis plusieurs semaines.



«On va bien réfléchir ensemble à la façon d’aller aux résultats les plus concrets possible pour les gens qui s’estiment moins bien traités qu’ils le devraient dans notre société, sans que ce soit une question de culpabilité de qui que ce soit», a annoncé le premier ministre.



«On va réfléchir assez profondément à la façon de ramener ça dans la bonne direction», a-t-il ajouté.



