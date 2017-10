Cul-de-sac au travail : guide de survie

Catherine Martellini - 37e AVENUE

Avoir l’impression de stagner et d’avoir fait le tour du jardin dans son emploi est une source de démotivation au travail. Que faire pour demeurer motivé lorsque notre travail n'offre aucune possibilité d'avancement ?

La première étape consiste à bien cerner ses sources de démotivation. « Je demande parfois à l’employé si c’est réellement le poste qui ne lui convient plus ou si c’est plutôt, par exemple, le fait qu’il manque de soutien pour atteindre ses objectifs », précise Martine Ethier, psychologue organisationnelle et directrice du service d’aide à Optima Santé globale.

Ensuite, il faut établir un bilan de ses compétences, soi-même ou avec l’aide d’un professionnel. L'exercice consiste à évaluer ses forces et ses faiblesses et à se projeter dans l’avenir. Pourquoi ? Pour arriver à savoir exactement ce que l’on souhaiterait dans son poste pour se sentir plus motivé. Sans cette introspection, il est inutile de rencontrer son gestionnaire.

La prise de conscience

Est-ce que je me projette dans le même genre de poste, mais ailleurs ? Avec une nouvelle équipe ou dans une tout autre ambiance ? Selon la réponse à ces questions, un employé pourra alors prendre des décisions mineures ou majeures. Il peut aussi arriver à la conclusion qu’il n’est pas prêt à prendre le risque de faire des changements. L’important, c’est la prise de conscience.

« Peut-être qu’une personne déterminera simplement que la possibilité d’effectuer du télétravail constituerait un avancement dans sa carrière », illustre Martine Ethier.

Ensuite, l’employé peut rencontrer la direction et lui montrer la valeur qu’une bonification du poste pourrait présenter pour l’entreprise. La comparaison avec des postes dans d’autres organisations ou la rencontre avec un conseiller en orientation peuvent en outre l’aider dans sa démarche.

Cet exercice permettra aussi à l’employé de reprendre le contrôle sur sa vie professionnelle. Surtout, il faut voir la motivation au travail comme une responsabilité que se partagent tant l’individu que son entreprise.