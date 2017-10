Dans moins d’un an, les Québécois seront appelés aux urnes. Dans quel état d’esprit s’y présenteront-ils ?

Si l’élection partielle de Louis-Hébert nous donne une idée de l’état d’esprit de l’électorat, on peut croire que le PLQ a de bonnes raisons de s’inquiéter. Ce n’est pas un simple vent de changement qui s’est fait sentir dans Louis-Hébert.

On peut comprendre. En 2018, cela fera 15 ans que le PLQ est au pouvoir, si on laisse de côté la parenthèse péquiste de 2012-2014.

Et pourtant, le PLQ n’est pas battu. Et cela, pour une raison simple : le vote francophone est profondément divisé.

Qu’on me permette d’insister : que se passe-t-il dans la tête d’un électeur libéral ? Chez ceux qui sont issus de la communauté anglophone et des communautés culturelles, on le sait, il s’agit d’une forme d’ultrafédéralisme canadien militant.