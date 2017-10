De la valeur intrinsèque du pardon

La difficulté de pardonner vient parfois du ressentiment qu’a provoqué en nous une personne qui ne se décide pas à changer sa façon lamentable de se comporter. Mais une fois qu’on a saisi que cette personne est affligée de stupidité congénitale, on ne peut pas, si on est soi-même intelligent, ne pas lui pardonner, parce qu’on sait que toute colère, ressentie ou manifestée à son égard, demeurera improductive, puisqu’elle ne changera jamais. Haïr pour haïr, correspond à verser en soi un acide corrosif.

Toute tentative de communication avec ce genre de personne pour exprimer notre empathie, notre désir de lui pardonner ses erreurs, n’est pas une bonne idée. C’est même rendre un très mauvais service aux personnes de son entourage. Car lui manifester de bons sentiments alors que le monde nous classe dans la catégorie des personnes intelligentes, c’est, dans le plus bénin des cas, lui imprimer un stamp of approval, et dans le pire des cas, lui octroyer comme à James Bond une licence to kill.

Ayant grandi dans une ville de province dans les années 60, on m’a parlé de la bonne Sainte-Vierge. Mais il ne s’agit là que de la moitié de mon héritage. On m’a aussi appris à respecter Jupiter Tonant. Pour être franc avec vous, mon image de la divinité n’en est pas une de perfection absolue, mais relative. Dans l’optique païenne, ou polythéiste de la mythologie grecque, les dieux ont tous des défauts. Bien que chacun ait sa spécialité, sa particularité, son don particulier qui le distingue des autres dieux.

On peut comprendre pourquoi un caractère surhumain a été conféré il y a des milliers d’années à un individu qui pouvait lancer un javelot plus loin que tous les autres, Avec le temps, les critères des épreuves sportives se sont complexifiées mais le caractère divin demeure le même : la vitesse pure, peu importe la distance et la direction, ainsi que la force pure et la distance pure. Plus le geste est simple, plus il est compatible avec une essence divine.

Anonyme

Je ne comprends pas trop où vous voulez en venir avec la deuxième partie de votre lettre concernant les divinités. Et entre vous et moi, les dieux du stade, ce n’est qu’une expression pour marquer la qualité du travail d’un sportif dans sa discipline, mais ça n’a rien à voir avec ce qu’on appelle le divin dans les religions.

Concernant le pardon et devant certaines incohérences de votre propos, je me contenterai de vous dire qu’effectivement, quand on se laisse aller à la haine envers quelqu’un, généralement on ne nuit qu’à soi-même. On se détruit de l’intérieur sans même souvent atteindre la personne à qui notre haine est destinée. Cela dit et avant que certains me lancent des roches comme c’est le cas quand je parle des vertus du pardon, pardonner ne veut pas dire se mettre en position d’infériorité en tendant l’autre joue. Ça ne veut pas dire qu’on excuse ou qu’on oublie. Ça veut dire qu’on reprend le contrôle de sa vie pour se sentir mieux.