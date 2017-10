RAÎCHE, Roger



Au Centre d’hébergement de l’Hôpital d’Asbestos, le 24 septembre 2017, est décédé M. Roger Raîche, à l'âge de 88 ans. Il était l’époux de Mme Madeleine Francoeur et le fils de feu Gertrude Dubé et de feu Jules Raîche. M. Roger Raîche était de retour dans son village natal de St-Camille depuis 8 ans.Monsieur Raîche laisse dans le deuil: outre sa conjointe Madeleine, ses enfants Chantal, Stéphane (Aline Kaladjian) et Charles (Annik Boivin), ses petits-enfants Julia, Sean, Guillaume et Annabelle, ses frères et soeurs, feu Rita (feu Roger Jalbert), feu Paul-Aimé (Dolorès Létourneau), feu Jean-Maurice (feu Marguerite Côté), feu Bruno (Madeleine Paré), feu Bertrand, feu Normand (Laurette Proulx), feu Jean-Guy (feu Henriette Manseau en 1ères noces et feu Noëlla Lallier en 2e noces), Huguette (feu Jean Barthélemy) et feu Claude (Ginette Chevrier). Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Francoeur, Borromée, Marcelle (Lucien Brousseau), Stéphanie et Isabelle ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à:(Salle Le Camillois)157, MIQUELON, ST-CAMILLE, QC, J0A 1G0Tél. 819-828-3222, Téléc. 819-828-3723Site internet: info@saint-camille.cadimanche le 8 octobre 2017 de 19h à 21h30 et lundi le 9 octobre 2017 de 9h00 à 11h00, suivront les funérailles le 9 octobre 2017 à 11h en l’église de Saint-Camille. Il y aura crémation et les cendres seront inhumées au cimetière de Saint-Camille à une date ultérieure.La famille aimerait remercier sincèrement le personnel soignant du Centre d’hébergement de l’Hôpital d’Asbestos pour les bons soins prodigués à Roger.