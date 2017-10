FOURNIER, André



À St-Eustache, le 27 septembre 2017, à l’âge de 72 ans, est décédé André Fournier, époux de Micheline Douaire.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Nathalie (Martin), Benoit, Mario, Manon et Nathalie L., ses petits-enfants Mikaël, Frédérique, Maude, William, Marilou et Mathis, ses frères et soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 6 octobre au complexe:de 13h à 16h et de 18h à 20h30, suivi d’une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à l’Association pulmonaire du Québec seraient appréciés.