L’analyste de TVA Sports et ancien gardien de but de la Ligue nationale de hockey Éric Fichaud sera honoré par les Saguenéens de Chicoutimi au courant de la saison.

Fichaud a fièrement porté les couleurs des Saguenéens de 1992 à 1995. Durant son parcours avec les Sags, l’athlète originaire de ville d’Anjou a notamment permis à la formation de soulever la coupe du Président lors de la campagne de 1993-1994. En 27 parties éliminatoires, Fichaud a récolté un impressionnant nombre de quatre mentions d’aide.

À la fin de cette saison, il a mis la main sur le trophée Guy Lafleur, remis au meilleur joueur des séries ainsi que sur le trophée Michael Bossy, remis au meilleur espoir professionnel. En 152 parties dans l’uniforme des Saguenéens, le gardien a obtenu un dossier de 76-53-8 en plus de huit blanchissages. À sa dernière saison avec Chicoutimi, il a été secondé par l’ancien gardien de but des Blue Jackets de Columbus, Marc Denis.

«Quand tu arrives chez les juniors, c’est une expérience qui est très importante dans une carrière. Tu vois les gilets dans le haut des amphithéâtres et tu espères que ton gilet sera retiré, s’est souvenu Fichaud mercredi soir, sur les ondes de TVA Sports

«À mon arrivée avec les Saguenéens, on a retiré le chandail de Félix Potvin et j’ai dû changer de numéro [...] Il y avait eu déjà beaucoup de bons gardiens avant moi, ce qui met une pression. J’ai adoré mes années à Chicoutimi. C’est une belle reconnaissance.»

Un choix de première ronde

Le cerbère avait été un choix de première ronde (16e au total) du repêchage de 1994 par les Maple Leafs de Toronto. Fichaud n’a cependant disputé aucune partie avec la formation canadienne et a été échangé en avril 1995 aux Islanders de New York en retour de Benoît Hogue et de choix aux repêchages de 1995 et de 1996.

Le Québécois a participé à 58 rencontres avec les Islanders avant d’être échangé aux Oilers d’Edmonton en juin 1998. Il a également fait partie des Predators de Nashville, des Hurricanes de la Caroline et du Canadien de Montréal, avec qui il a vécu la dernière année de sa carrière dans la LNH, lors de la saison 2000-2001.

Son numéro 35 sera hissé dans les hauteurs de l’aréna Georges-Vézina le 20 janvier 2018.