GIRARD, Béatricia Labrie



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 septembre 2017, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Béatricia Labrie, épouse de feu monsieur Lévi Girard. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny.Elle laisse dans le deuil ses fils Gilles (Diane Blouin) et Simon (Diane Côté); ses petits-enfants Jean-François (Dawn Forest), Mélanie (Marc Gauthier), Andréa et Mélanie (Marco Couturier); ses arrière-petits-enfants Joshua, Claudia, Tristan, Thierry, Étienne, Juliette et Charlotte; ses frères et soeurs: Léonne, Simone, Raymond (Huguette) et Conrad (Micheline) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera à la:3316, PLACE DE L'ÉGLISELÉVIS, SECTEUR CHARNYle samedi 7 octobre à compter de 12h. Le service religieux sera célébré le samedi 7 octobre à 14h, en l'église de Charny.GROUPE GARNEAU THANATOLOGUE418-839-8823www.groupegarneau.comEntreprise certifiée par leBureau de normalisation du Québec