Fantasy football: nos recommandations pour la cinquième semaine d'activités dans la NFL

La cinquième semaine d’action dans la NFL s’amorcera jeudi à Tampa Bay, et les joueurs de fantasy football savent que la vraie saison commence maintenant.

Les semaines de congé prennent place tranquillement et des joueurs clés seront absents de votre alignement. Cette semaine, certains d’entre vous devront se passer de joueurs étoiles comme Drew Brees, Matt Ryan, Julio Jones et Kirk Cousins.

Vos choix dans les prochaines semaines seront donc déterminants, puisque des joueurs qui passent sous le radar pourraient bien faire la différence.

Allez, vous n’avez plus une semaine à perdre! Bon fantasy!

NOS 5 MACHINES DE LA SEMAINE

1- Mike Evans (TB)

Une courte semaine de pratique pour essayer de corriger une défensive au talent athlétique limité, c’est bien peu même pour Bill! Avantage Bucs contre les Patriots, dans le match du jeudi soir.

2- Aaron Rodgers (GB)

Amenez-nous une tête fromagée parce qu’Aaron Rodgers à Dallas est une valeur sûre. Rappelez-vous les séries de l’année dernière. Les Cowboys s’en souviennent eux...

3- Matthew Stafford (DET)

AFP

Quelle unité est surévaluée depuis le début de la saison? La défensive des Panthers. Stafford en fera la démonstration dimanche.

4- Le’Veon Bell (PIT)

Les Jaguars ont été solides jusqu’à présent sans le ballon, mais ils ont la troisième défensive ayant accordé le plus de points à des porteurs de ballon. Bell pourrait bien y aller de sa meilleure performance de l’année.

5- Lamar Miller (HOU)

L’éclosion du quart-arrière Watson donne de plus en plus d’espace au porteur des Texans. On pense qu’il aura une bonne partie face à la très bonne défensive des Chiefs.

ILS VOUS LANCERONT VERS LA VICTOIRE (QUARTS-ARRIÈRE)

Les incontournables

1- Tom Brady (NE)

Brady et Winston seront au sommet de leur art dans ce qui pourrait être le meilleur match du jeudi soir de la saison. Le quadragénaire va montrer à nouveau à toute la planète football pourquoi il a cinq bagues du Super Bowl.

2- Jameis Winston (TB)

C’est le genre de partie qui pourrait se décider à la toute fin du match avec un avantage pour l’équipe qui a la possession du ballon en dernier. Les deux défensives devraient faire des cauchemars toute la soirée.

3- Eli Manning (NYG)

On croit que Manning va rebondir cette semaine. Remarquez, on croit aussi que la fée des dents existe ...

4- Dak Prescott (DAL)

AFP

Il sera encore solide derrière la ligne offensive de Dallas. La mauvaise nouvelle pour lui est qu’il affronte Aaron Rodgers et qu’il devra faire fonctionner l’attaque à plein régime pour espérer l’emporter ce qui constitue une bonne nouvelle en fantasy.

5- Deshaun Watson (HOU)

Un quart-arrière recrue, dans un match à heure de grande écoute, contre la défensive des Chiefs dans la section des incontournables? Eh oui, on avait envie de finir avec un choix sûr... ou pas.

Les indésirables

1- Carson Palmer (ARZ)

Un ancre de bateau montre plus de mobilité que Palmer dans sa pochette. Les Eagles sont très au fait de cette nouvelle et la ligne défensive prévoit tout un party dimanche.

2- Blake Bortles (JAX)

Qu’est-ce qui est noir et vert et qui se fera manger au Heinz Field de Pittsburgh? De la guacamole ET Blake Bortles.

3- Tyrod Taylor (BUF)

AFP

Il est très solide et les Bills sont une belle surprise depuis le début de la saison. Cependant, il ne compte pas beaucoup de points en fantasy et ce ne sera pas le cas contre une défensive coriace à Cincinnati.

4- Russell Wilson (SEA)

Dans les dernières années, les Seahawks ont eu beaucoup de difficulté contre les Rams et la plupart des matchs se sont conclus par de bas pointage. Dimanche ne devrait pas faire exception à la règle.

5- Josh McCown (NYJ)

Les gens de Cleveland préparent une parade et une cérémonie où l’on prévoit remettre les clés de la ville à l’ancien quart-arrière des Browns pour son retour à Cleveland et fêter son illustre carrière avec l’équipe. En fait, pas du tout et il aura une partie difficile dimanche.

ILS ATTRAPERONT TOUS VOS POINTS (RECEVEURS)

Les incontournables

1- Jordy Nelson (GB)

Seule la kryptonite pourrait arrêter Jordy Nelson. La tertiaire des Cowboys n’aura pas les outils nécessaires pour contrer le 87 des Packers.

2- Golden Tate (DET)

Semaine 1, il a été payant. Semaine 2, il n’a pas été payant. Semaine 3, il a été payant. Semaine 4, il n’a pas été payant. On a simplement suivi la suite logique.

3- T.Y. Hilton (IND)

Brissett n’est pas si mauvais en remplacement de Luck et la défensive des Niners n’est pas exceptionnelle. On aime les chances de Hilton pour le week-end.

4- Keenan Allen (LAC)

AFP

Deux choses sont sûres à propos de Philip Rivers : il prend ses hot-dogs moutarde chou et il lance à Keenan Allen au moins 10 fois par match.

5- Will Fuller (HOU)

Beaucoup d’attention sur Hopkins et la nouvelle coqueluche de la NFL au poste de quart-arrière pour les Texans donnent l’espoir d’un bon match à l’horizon pour Will.

Les indésirables

1- Kendall Wright (CHI)

C’est le temps d’allumer une chandelle si vous l’avez dans votre fantasy n’est-ce pas Kendall? C’est plus fort que nous les jeux de mots...

2- Sammy Watkins (LAR)

Sammy Watkins a été visé une seule fois la semaine dernière par Jared Goff, ce qui sera, heureusement pour lui, une fois de plus que cette semaine contre les Seahawks.

3- Allen Hurns (JAX)

AFP

Seuls les Jaguars de Hurns ont accordé moins de points fantasy à des receveurs que les Steelers. Il devrait rapidement être effacé par la très bonne défensive de Pittsburgh.

4- Amari Cooper (OAK)

Vous espérez toujours qu’Amari Cooper sorte de sa torpeur avec E.J. Manuel comme quart-arrière? Ça ferait une bonne annonce de 6/49 si ça se produit.

5- Rishard Matthews (TEN)

Les Titans sont peut-être l’équipe la plus décevante depuis le début de la saison et la blessure à Mariota n’aidera sûrement pas l’attaque aérienne.

ILS VONT MENER LA COURSE (PORTEURS DE BALLON)

Les incontournables

1- Ezekiel Elliott (DAL)

La seule question qui subsiste concernant Zeke est : est-ce qu’il fait semblant de manger de la soupe ou des céréales après ses touchés? On pourra encore l’analyser ce week-end.

2- Ty Montgomery (GB)

AFP

On a mis tous nos œufs dans le même panier et on prévoit un duel offensif à Dallas avec beaucoup de points fantasy pour tout le monde! Bref, tout le monde sera heureux.

3- Jay Ajyai (MIA)

C’est la toisième semaine consécutive qu'on le met dans cette catégorie. S’il nous déçoit encore, nous ferons comme Gabriel Nadeau-Dubois avec Netflix. Nous allons le boycotter. Tiens toi, Jay ...

4- Melvin Gordon (LAC)

On a le sentiment qu’il aura une grosse partie face aux Giants qui concède en moyenne 143 verges d’attaque terrestre par rencontre.

5- Latavius Murray (MIN)

Même s’il semblait bon pour les oubliettes au début du mois de septembre, Murray pourrait voir beaucoup de terrain avec la grave blessure à Dalvin Cook. Dans un environnement hostile comme le Soldier Field, l’attaque au sol sera déterminante pour les Vikings.

Les indésirables

1- Eddie Lacy (SEA)

AFP

Une tortue géante des îles Galapagos se déplace avec beaucoup plus d’aisance que Lacy sur un terrain de football depuis le début de l’année.

2- LeGarette Blount (PHI)

Il y avait plus de passion dans le jeu d’acteur de Jean-François Mercier dans Virginie que dans les courses de LeGarette...

3- Marshawn Lynch (OAK)

L’attaque terrestre des Raiders a tout pour rebondir avec une très bonne ligne à l’attaque, on pense seulement que ce ne sera pas Marshawn qui sera l’instigateur de ce renouveau.

4- Bilal Powell (NYJ)

La défensive des Browns à bien des problèmes, mais arrêter le jeu au sol n’en est pas un. Même si Powell gagne en confiance, le match de dimanche en Ohio pourrait être dur pour lui.

5- Todd Gurley (LAR)

Dans les dernières années, les parties Seahawks-Rams ont été dominées par les défensives. On pense que le deuxième porteur le plus payant en fantasy sera en difficulté dimanche.

ILS NE SONT PAS LÀ SEULEMENT POUR BLOQUER (AILIERS RAPPROCHÉS)

Les incontournables

1- Travis Kelce (KC)

AFP

Tu n’as pas besoin d’aimer Kelce à l’extérieur du terrain pour apprécier ce qu’il fait sur le terrain. Il sera spectaculaire face aux Texans.

2- Evan Engram (NYG)

C’est le temps de se jeter sur Engram s’il n’est pas encore pris dans votre ligue! Les Giants adore l’ailier rapproché qui est utilisé beaucoup plus comme un receveur de passe, ce qui est payant en fantasy.

3- Rob Gronkowski (NE)

Les paris sont ouverts : combien de «gronk spike» va-t-on voir jeudi à Tampa Bay. Si on avait à allonger un petit 20 $, on miserait sur deux.



Les indésirables

1- Jesse James (PIT)

Son premier match de la saison avec deux touchés a fait monter sa valeur d’un point de vue fantasy, mais plus la saison avance, plus on se rend compte qu’il n’est pas si dominant.

2- Martellus Bennett (GB)

Un peu comme Jimmy Graham à Seattle, on n’aime pas la façon dont Bennett est utilisé dans l’offensive des Packers. La quantité importante de bons receveurs à Green Bay affecte aussi son utilisation.

3- Julius Thomas (MIA)

AFP

Contre les Saints, Thomas, mesurant 6’5 et pesant 262 livres, a regardé un petit demi de coin lui voler le ballon dans la zone des buts. Julius Thomas a visiblement volé la volonté de Jay Cutler....

ILS SONT À VOS RISQUES ET PÉRILS (TOUTES POSITIONS CONFONDUES)

- Odell Beckham Jr (NYG)

L’homme, qui veut être le joueur le mieux rémunéré de la NFL, traîne des blessures à un doigt et à une cheville. Toujours risqué de faire jouer un joueur blessé même s’il est bourré de talent.

- Carlos Hyde (SF)

Hyde est blessé aux hanches et Dieu sait que les hanches sont à un porteur de ballon ce qu’est une calligraphie illisblie à un medecin : ESSENTIEL.

- La défensive des Jets

Même si l'affrontement contre les Browns peut être tentant, on ne fait pas confiance à cette équipe qui n'a à la base, pas assez de joueurs de qualité.

Ils défendront votre équipe (Défensives)

Les incontournables

1- Vikings du Minnesota

Les Bears sont toujours une proie difficile au Soldier Field, mais Minnesota possède une excellente défensive face à un quart-arrière recrue dans un match du lundi soir. On aime nos chances ici.

2- Ravens de Baltimore

AFP

Les Raiders auront besoin d’un manuel d’instructions pour percer la puissante défensive des Ravens. Oh mais que vois-je, un autre savoureux jeu de mots!

3- Bengals de Cincinnati

La vérité est que les Bengals misent sur une bonne défensive depuis le début de l’année en fantasy et cela pourrait s’avérer payant si Cincinnati prend les devants tôt dans le match.

Les indésirables

1- Cowboys de Dallas

La bonne nouvelle dans tout ça, c’est que les Cowboys pourront voir sans problème leurs nombreuses erreurs défensives sur le colossal écran-géant du AT&T Stadium.

2- Panthers de la Caroline

AFP

La défensive des Panthers est autant surévaluée que le prix d’un billet pour un match présaison du Canadien...

3- Cardinals de l’Arizona

Face à Wentz, une foule hostile, de bons receveurs, une bonne ligne à l’attaque et une défensive qui pourrait être très souvent sur le terrain. Ça sent mauvais pour les Cards.

Vous avez des questions au sujet de votre équipe de fantasy ? Écrivez-nous au fantasyfootball@quebecormedia.com !