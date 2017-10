GARCEAU, Renaud



Le samedi 23 septembre, à l’âge de 88 ans, est décédé Renaud Garceau, époux de Cécile Lamy.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Céline, André, Jacques et Louise (Denis), les enfants de son épouse Lise (Michel), Suzanne, Danielle (Michel), Jean (Francine) et Sylvie (Richard), ses petits-enfants Martine, Francis et Frédéric, les petits-enfants de son épouse, Mathieu, Josée, René, Maryse, Jonathan, Véronique, Janie, Kevin, Francis, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Priscille, Véronique et Solange, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le samedi 7 octobre dès 11h30. Une cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du complexe à 17h.