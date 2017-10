Je sors, je reste

JE SORS :

- FESTIVAL

OFF JAZZ de Montréal

Alerte aux fanatiques de jazz! La 18e édition du festival de l’OFF JAZZ de Montréal débute aujourd’hui, jusqu’au 14 octobre. Au programme : 140 musiciens, 26 concerts dans 9 lieux différents et quatre lancements d’album. Ce soir, le saxophoniste vedette new-yorkais Ben Wendel assurera le cocktail d’ouverture du festival. * Ce soir à 20h au Cabaret du Lion d’Or

- ART VISUEL

Cartes postales : La culture du vin

Photo courtoisie

À l’occasion du 150e de la Confédération et du 375e de Montréal, les Vins d’Allemagne offrent aux Montréal, une exposition exclusive Cartes postales : La culture du vin. Découvrez les grands vignobles de l’Allemagne à travers 13 images surdimensionnées. Ce soir, un 5 à 7 avec des vins allemands est prévu pour lancer le vernissage. *Aujourd’hui à 17h au lobby de l’Hôtel Gault

- THÉÂTRE

La mort d’un commis voyageur

Photo courtoisie

Mettant en vedette le comédien Marc Messier, la pièce classique de 1949 La mort d’un commis voyageur est de retour sur les planches du Théâtre du Rideau Vert, avec une mise en scène de Serge Denoncourt. Le héros dramatique Willy Loman est un commis voyageur et passe ses journées sur les routes. Un jour, il se fait retirer son salaire et c’est le début d’une dégringolade inattendue. *Ce soir à 20h au Théâtre du Rideau Vert

- CONCERT

Perreau et la lune

Photo courtoisie

Yann Perreau souligne les dix ans de son spectacle Perreau et la lune, qui lui a valu le Félix de la Meilleure mise en scène au Gala de l’ADISQ 2007. Attendez-vous à un concert intime, parfois physique et parfois envoûtant. Laissez-vous enfin transporter par la poésie et la voix de l’interprète-compositeur. *Ce soir à 20h30 à la Cinquième Salle de la Place des Arts

- DANSE

Porter l’héritage

Photo courtoisie

La prestation Porter l’héritage est composée de deux solos. Le premier Maggy and Me, est une œuvre de la chorégraphe Christine Friday, qui à travers une danse moderne exprime sa vie dans le passé, le présent et le futur. Puis, il y a la chorégraphe iranienne Nasim Lootij qui présente Moi-Me-Man, une réflexion forte sur ses souvenirs de la guerre entre l’Irak et l’Iran. *Ce soir à 19h30 à l'Édifice Wilder- Espace Danse

JE RESTE

- LIVRE

Quand t’es née pour un p’tit pain

Photo courtoisie

Denise Filiatrault offre une biographie à cœur ouvert. De comédienne au petit et au grand écran à metteure en scène au théâtre, elle raconte enfin son histoire. De plus, une centaine de photos illustrent cet étonnant récit de sept décennies. *Sortie en librairie le 3 octobre

- DVD

A Ghost Story

Photo courtoisie

Que reste-t-il après la mort? C’est ce qu’on essaie d’explorer dans le drame fantastique A Ghost Story. On nous plonge dans l’histoire totalement ésotérique d’un homme qui se réveille à la morgue, après avoir péri dans un accident de voiture. Il décide de retourner chez lui, dans la maison où vit sa conjointe, qui ignore tout de sa présence. *Sortie le 3 octobre

- TÉLÉ

La véritable histoire de ...

Photo courtoisie

Dans la série documentaire La véritable histoire de...On pénètre dans les coulisses de la réalisation du film Munich, dirigé en 2015 par le célèbre Steven Spielberg. Dans ce compte rendu éloquent et puissant de la campagne israélienne qui chassait les terroristes palestiniens, on rejoint une fiction très proche de la réalité. *Ce soir à 21h sur les ondes de Canal D

Coup de cœur d’Anne-Lovely

LIVRE: 3 ingrédients = 1 repas – Faire l’épicerie n’aura jamais été aussi simple

Photo courtoisie

La diététiste Florence Sydney propose le livre de recettes 3 ingrédients = 1 repas – Faire l’épicerie n’aura jamais été aussi simple, dans lequel elle explique que les ingrédients de base peuvent créer des repas simples et savoureux. Pour les gens pressés et occupés, ce livre est une solution garantie pour bien se nourrir en un, deux, trois mouvements! Coups de cœur pour les plats de pâtes crémeuses au jambon, du cari à la noix de coco et au tofu et du chili con carne. *Sortie le 27 septembre