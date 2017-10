Je suis allée au concert des Hanson à Montréal après 20 ans parce que je voulais vraiment savoir s’ils allaient jouer MMMBOP

Quand j’ai appris que les frères Hanson (le groupe de musique, pas les gars de Slapshot) s’en venaient à Montréal pour un seul et unique concert un mardi soir, au Corona, pour célébrer leur 25 ans de musique, je me suis sentie vieille.

Voir que ça fait déjà 20 ans que je chante MMMBop au moins une fois par semaine. Pis comment c’est possible qu’en 20 ans, je n’aie jamais trouvé le temps d’apprendre les paroles de cette chanson. MMM BOP DIBUDADADADADA MMM BOP DU. Oh Yeah.

Peu importe. Ce n’était plus le temps de gérer ça. J’ai pris le chemin de l’ouest (genre) pour me rendre au concert, et j’ai vite compris qu’il existait des vrais fans du band.

D’abord, le spectacle était sold out depuis longtemps. Une rapide conversation avec le garde de sécurité à l’entrée m’apprend que des fans ont passé la nuit devant la salle. «À deux heures du matin, elles étaient au moins 15», me confirme la portière. «Il y a même une petite fille d’environ six ans qui venait du Nouveau-Brunswick qui m’a demandé si elle pouvait rencontrer les gars... mais je pense que c’était pour sa mère.» C’est dans le domaine du possible, disons. MMMBOP.

À l’intérieur, la salle est pleine de jeunes trentenaires qui devaient avoir environ 12 ans quand Middle of nowhere, le premier album du trio américain, est sorti. L’excitation est à son comble. Plusieurs fans viennent des maritimes et même des États-Unis. «Voyons, il y a un bar? Ça, c’était pas là la dernière fois que je les ai vus en spectacle» lance une fille à son amie, m’indiquant au moins que je ne suis pas la seule pour qui le dernier concert du groupe remonte à une période antérieure à la puberté.

Puis, les lumières se ferment, la foule se déchaîne et je suis partie pour plus de deux heures de nostalgie (et de chansons que je n’ai jamais entendues de ma vie, soyons honnête). Les gars montent sur scène et bien qu’ils aient bien sûr perdu depuis longtemps leur longue tignasse blonde qui a fait rêver bien des petites filles en 1997, ils n’ont étrangement pas vieilli.

Ouff je suis vidée , on a pu 20 ans ! Mais toute une soirée ! J'ai jamais autant dansé, chanté et crié dans un show ! 🙌 #hanson #montreal Une publication partagée par Melanie Lavoie (@nanie126) le 3 Oct. 2017 à 21h12 PDT

Rapidement, certaines chansons trouvent leur chemin dans le tréfonds de ma mémoire. C’est le cas pour «Where’s the love» et «Weird». Les gens sautent sur place et agitent les mains.

Je dois avouer que l’effet de foule me gagne et que j’ai passé un assez bon moment. Les gars sont généreux sur scène et jasent avec la foule, évoquant entre autres de la mort de Tom Petty et la tuerie de Las Vegas.

Hanson’s beautiful Tom Petty tribute #hanson #tompetty #crying Une publication partagée par Shannon Leigh (@shannonleighbeee) le 4 Oct. 2017 à 5h47 PDT

Mais rendu à 22h, après presque deux heures de spectacle, pas de MMMBOP. Je commence à être inquiète.

Puis, à 22h02, l’espoir. «Nous allons maintenant jouer la chanson avec laquelle vous nous avez probablement connus...» OH MON DIEU.

Yes yes yes #hanson #hanson25 Une publication partagée par Emily Deslauriers (@emilyanndeslauriers) le 3 Oct. 2017 à 20h36 PDT

Ben oui, ils ont joué MMMBOP. Ils ne nous auraient pas fait ça.

Bref, les gars ont fait le bonheur de quelques milliers de fans fidèles et enthousiastes.