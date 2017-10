Joe Bocan fête ses 60 ans

Le 8 septembre dernier, la chanteuse Joe Bocan a eu droit à un véritable festival de trois jours pour souligner en grand ses 60 ans.

« Je me suis fait fêter beaucoup. Ç’a été formidable. C’est ma fille qui a tout organisé. La veille, elle m’avait aussi organisé un souper avec un ami avant d’aller au théâtre. Le lendemain, j’ai couché à un endroit et il y a quelqu’un qui est arrivé dans ma chambre pour me faire les ongles et un massage. Ensuite, un déjeuner avec mon fils. Tout s’est terminé par un gros party surprise. Elle a invité des vieux amis, que je n’avais pas vus depuis longtemps. C’est l’fun de se faire gâter comme ça », raconte-t-elle, tout sourire, au lancement du nouvel opus de Pierre Lapointe, au Salon Urbain de la Place des Arts, lundi dernier.