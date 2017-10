La loyauté des employés en déclin

Julie Marcil - 37e AVENUE

Près des deux tiers des employés canadiens seraient prêts à quitter leur employeur à tout moment et sans regret. La loyauté envers son employeur est-elle chose du passé ?

« De plus en plus d’employés, de tous les groupes d’âge, se considèrent comme des agents libres qui doivent gérer leur carrière de manière proactive », affirme Tom Turpin, président des divisions Technologies, Ingénierie et Solutions d'entreprise de Randstad Canada.

En effet, un sondage de 2015 réalisé par la firme prouve la volatilité des travailleurs canadiens. Selon cette étude, 65 % des travailleurs sont prêts à quitter leur employeur à n'importe quel moment si une occasion se présente. Dans ce contexte, les entreprises doivent-elles s'inquiéter du manque de loyauté de leurs employés ?

Bien sûr, il y a loin de la coupe aux lèvres. L'étude ne dit pas que les travailleurs vont effectivement bouger, seulement qu'ils en ont le désir.

Un portefeuille mieux garni

Parmi les raisons invoquées, 75 % des Canadiens quitteraient leur entreprise pour obtenir un revenu plus élevé. Les employeurs ont donc intérêt à traiter leur personnel avec équité et à analyser régulièrement les échelles salariales afin de demeurer concurrentiels.

Le désir d'évoluer

La possibilité de faire avancer leur carrière est un autre facteur qui influence le choix des travailleurs (raison donnée par 70 % des Canadiens interviewés). Par conséquent, les employeurs ont avantage à faciliter l'évolution professionnelle de leurs employés, en instaurant, par exemple, un programme de formation continue ou d'évaluation des acquis.

La réalisation de soi

De nos jours, les travailleurs souhaitent davantage que de bonnes conditions d'emploi. Ils veulent mettre en valeur leur talent et leurs capacités. Ils chercheront donc à changer d'employeur si on leur offre un poste qui correspond mieux à leur champ d'expertise et à leurs ambitions (58 % des répondants canadiens).

Pour une entreprise, il est donc avantageux d'instaurer un programme de reconnaissance des compétences et de s'assurer que chaque poste comporte suffisamment de responsabilités et de tâches stimulantes, afin que l'employé puisse évoluer et s’épanouir à l'intérieur de ses fonctions.