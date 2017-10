Land Rover lance enfin un VUS hybride branchable

Land Rover n’avait carrément plus le choix. À défaut de mener la parade, le constructeur aux racines britanniques a décidé de la suivre en lançant un tout premier modèle hybride rechargeable : le Range Rover Sport P400e.

Sous le capot de ce VUS , on retrouve deux moteurs : quatre cylindres 2,0 litres à essence et électrique de 85 kW.

Ces deux moteurs combinent une puissance de 404 chevaux-vapeur. 6,3 secondes lui sont nécessaires pour franchir le cap des 96 km/h. La pédale au fond, il peut atteindre 220 km/h.

Pour ce qui est du temps de recharge, Land Rover l’évalue à 7 heures et 30 minutes via une prise de 10 ampères et à 2 heures et 45 minutes via une prise de 32 ampères.

Range Rover Sport P400e Land Rover

En ce qui concerne la consommation, le constructeur annonce qu’elle sera aussi faible que 2,8 L/100 km. Pour un véhicule de cette taille, c’est définitivement très peu. Il reste à voir ce à quoi la consommation ressemblera réellement au quotidien.

Le Range Rover Sport P400e fait suite au Ranger Rover Hybrid, mais ce dernier était déjà archaïque lors de son lancement. Avec une autonomie d’à peine 1,6 kilomètre en mode électrique et une vitesse maximale de 50 km/h, il serait difficile de vous convaincre du contraire.

Le prix pour le Canada n’est pas encore connu.