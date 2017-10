L’Aurore en Gascogne 2016

Prix : 16,35 $

Code SAQ : 13331976

Alcool : 11,5 %

Sucre : 1.4 g/L

Note : ★★ ½

Même si ça m’agace de voir la photo du monsieur sur la contre-étiquette de chaque bouteille, force m’est d’avouer que je suis toujours surpris par la qualité du vin élaboré par la maison Bernard-Magrez. C’est encore le cas pour ce nouveau blanc à la SAQ. Un assemblage dominé par le colombard et complété par le sauvignon blanc. De jolies tonalités au nez de lime, de nectarine et d’agrumes. À la fois ample et bien acide, il se montre sec et digeste tout en offrant une finale agréable rappelant la papaye. Servir bien frais.