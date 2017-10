Le bonheur, moteur de la performance

Steve Proulx - 37e AVENUE

L’équilibre famille-travail, la sécurité de l’emploi et l’ambiance au travail contribuent à la satisfaction des travailleurs. Les entreprises ont donc tout intérêt à comprendre que le salaire n’est plus la clé de la fidélité et de l’engagement.

Thomas Wright, un chercheur américain, affirme que 25 % de la performance d’un individu est liée à son niveau de bonheur, pas à son niveau de rémunération.

Les entreprises performantes sont souvent celles dans lesquelles les employés sont bien « alimentés » sur le plan psychologique.

À l’inverse, les entreprises qui s’en tirent moins bien sont souvent celles qui se contentent de distribuer des bonus pour tenter d’accroître la productivité.

Parmi toutes les interventions organisationnelles ou individuelles, certaines sont vraiment simples à mettre en place.

Stratégies

Voici quelques exemples que vous pourriez suggérer à vos chefs pour améliorer le degré de satisfaction de l’équipe.

- Permettre de moduler les horaires, en demandant seulement d’être présents au bureau entre 10 et 15 heures, est une stratégie qui agira positivement sur le besoin d’autonomie.

- Faire confiance et déléguer augmentera le sentiment de compétence.

- S’attaquer aux sources de frustrations qui créent des tensions entre collègues améliorera la qualité des relations sociales.

Toutes ces stratégies de gestion ne sont pas forcément plus coûteuses que des augmentations de salaire ou des primes... mais elles sont bien plus payantes !