Le joueur par excellence

Depuis 1983, Jacques Doucet et moi partageons le micro pour la description des matchs de baseball. La beauté du baseball c’est de pouvoir partager nos opinions sur différents sujets. Malgré nos divergences d’opinions, nous avons tous les deux raison pour le titre de joueur par excellence.

Ce titre est attribué à la suite d’un vote de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique avant le début des séries d’après-saison.

Malheureusement, il n’y a pas de critères précis pour déterminer qui mérite ce titre. Auparavant le vote penchait du côté du joueur qui avait permis à son équipe de remporter un championnat ou de participer aux séries.

Il y a aussi ceux qui croient maintenant que l’impact de la saison que le joueur connaît est aussi déterminant. Au cours des dernières années, je ne peux m’empêcher de souligner qu’Andre Dawson et Mike Trout ont remporté le titre de joueur par excellence malgré le fait que leurs équipes n’ont pas participé aux séries d’après-saison.

Alors qui a eu le plus d’impact sur le baseball majeur cette saison ? Jose Altuve avec ses plus de 200 coups sûrs et la meilleure moyenne au bâton ou Judge avec ses 52 coups de circuit ?

En ce qui concerne Jacques et moi, nos choix du joueur par excellence de la Ligue américaine, c’est tout comme la bataille entre David et Goliath. Le choix de Jacques est Jose Altuve, 5 pi 6 po, 164 lb tandis que mon choix c’est Aaron Judge, 6 pi 7 po, 282 lb.

Deux philosophies différentes, mais intéressantes.

Mes choix pour la Série mondiale

Aucune équipe n’a gagné deux titres de suite depuis 2000 (les Yankees de New en 1998, 1999, 2000). Les Cubs de Chicago, les vainqueurs de l’an dernier, ont remporté 11 victoires de moins que l’an dernier.

La dernière fois qu’une équipe de la Ligue nationale a gagné deux titres d’affilée, c’était en 1976 (les Reds de Cincinnati).

En ce qui me concerne c’est « Bonsoir, les Cubs sont éliminés ».

Le plus fervent partisan des Yankees à Montréal, c’est mon collègue à TVA Sports, Renaud Lavoie. Il a passé un splendide été à écouter les Yankees avec sa fille Noémie et sa conjointe, Marie-Soleil Desjardins, ainsi que leur fille de deux mois, Charlie, au bord de la piscine familiale. En début de saison, il a vu juste en pariant que les Yankees allaient participer aux séries, mais la fin pour eux approche... car je ne crois pas qu’ils peuvent se qualifier pour la Série mondiale.

Je crois que Loto-Québec devrait communiquer avec moi avant d’afficher ses paris. Dans les dernières années, j’avais tendance à prendre les négligés qui sont parfois gagnants, mais plus souvent perdants.

Mon choix dans la Ligue américaine, ce sont les Astros de Houston. Offensivement, ils sont redoutables et ils possèdent une excellente rotation des partants.

Quant aux Dodgers, après leurs nombreuses défaites dans les séries, je crois qu’ils seront les dignes représentants de la Ligue nationale.

Jeter a tout un défi

Au Québec, tout comme en Floride, les amateurs de baseball ne pleurent pas le départ de Jeffrey Loria. Il a vendu ses Marlins de Miami au groupe de Derek Jeter pour la somme de 1,2 milliard de dollars.

Comme tout marchand d’art, Loria a su faire grimper la valeur de son produit. Ensuite il a trouvé l’acheteur qui croit avoir mis la main sur la Mona Lisa de Leonardo da Vinci...