Après une semaine ponctuée de trois défaites et un espoir de faire les séries qui ne tient plus à grand-chose, on peut s’imaginer que le moral ne vole pas haut chez l’Impact.

« L’état d’esprit n’est pas bon, mais c’est une semaine sans match et j’espère qu’on va pouvoir se sortir ça du système et aborder la prochaine semaine de la bonne façon », confirme Evan Bush.

Ce qui pèse encore plus lourd sur l’Impact, c’est qu’il n’est plus maître de son destin et qu’il pourrait subir l’élimination advenant une victoire des Red Bulls de New York sur les Whitecaps de Vancouver, samedi.