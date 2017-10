Les amis embarrassants

Notre guide japonaise terminait à peine de nous entretenir sur l’encombrant parapluie américain lorsque j’ai appris la décision imposant des frais compensatoires de 220 % à Bombardier. L’île japonaise, occupée et sous protectorat américain après la Seconde Guerre mondiale, a hérité d’une constitution l’asservissant aux États-Unis en matière de défense malgré une économie qui dépend de plus en plus des échanges commerciaux avec la Chine. L’amitié nous liant à nos voisins du Sud serait-elle en voie de devenir aussi encombrante avec l’égocentrisme affiché par le président Trump ?

Le retrait du partenariat transpacifique, la renégociation de l’ALENA et les frais compensatoires pour la vente d’avions de la C Series sont quelques-unes des décisions de Donald Trump qui affectent les économies d’une multitude de pays. Le président américain se comporte en vampire qui veut siphonner la richesse de ses alliés au profit des entreprises de son pays.

S’il convient en certaines occasions de faire preuve de retenue et de négocier habilement, il est temps pour le premier ministre canadien d’être plus ferme et de rechercher de nouveaux alliés afin d’isoler le président américain qui se comporte en tyran. Celui-ci voudrait imposer la ligne diplomatique aux Japonais avec la Corée du Nord, ériger un mur facturable aux Mexicains, servir une note salée pour l’OTAN à l’Europe et léguer une planète surchauffée au monde entier.