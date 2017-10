Les chevreuils d’Anticosti et les champignons

PAVILLON CHICOTTE, ANTICOSTI | Dans le passé, on m’avait expliqué qu’à un moment de l’année, lorsqu’il y a beaucoup de champignons en forêt, les chevreuils d’Anticosti disparaissent pour s’en régaler. J’ai compris, au cours de mon dernier séjour, que ce n’était pas une légende urbaine.

Reconnu comme un des bons territoires de chasse de l’île, le secteur Chicotte n’a pas été épargné par cette épidémie de champignons que l’on pouvait constater directement sous nos yeux. Aussitôt que nous entrions en forêt, il y en avait partout et en quantité énorme. « Pourquoi le chevreuil irait-il courir un peu partout alors qu’il peut se rassasier en quelques minutes ? Il n’a pas à se déplacer parce qu’il est entouré de cette nourriture, affirme le guide Stéphane Villemure, mieux connu par son surnom de “Cowboy”. Toute la pluie que nous avons eue au printemps et qui a été suivie de bonnes séquences de journées chaudes a permis l’éclosion des champignons. »

FOUILLER EN QUAD

Nous avions choisi le séjour de chasse en quad, qui a remplacé celui de la chasse à cheval. Tout le secteur où nous étions n’était accessible qu’avec ce type de véhicule.

Tout le territoire a été développé et aménagé par le guide que nous avions, le fameux « Cowboy ». Il tient ce surnom du fait que c’est lui qui s’occupait des chevaux et de l’activité de chasse à cheval. Personne ne connaît mieux le secteur. En sa compagnie, nous avons fouillé les meilleures parties de sa zone de chasse, mais chaque fois, il y avait un grand absent, monsieur le chevreuil. Heureusement, certains membres du groupe ont été plus chanceux que d’autres et ont croisé le chemin de quelques chevreuils. En vérifiant le contenu de l’estomac d’un des chevreuils abattus, il a été facile de constater que le champignon occupait une partie importante de sa diète au moment de notre séjour.

DES ENDROITS DE RÊVE

L’avantage d’utiliser le quad comme moyen de transport, c’est que cela vous donne accès à des endroits uniques, que vous ne pourriez jamais atteindre autrement. Nous nous sommes retrouvés en bordure de la mer, là où se trouvent des plaines immenses. Le chevreuil aime bien brouter dans ces champs naturels. Différents sentiers vous donnent aussi accès à des champs de foin au milieu de nulle part, en pleine forêt mature. Sans le travail de développement fait par le guide, rien de tout cela n’aurait été possible. Il arpente les sentiers en bordure de mer ou dans les îlots de forêt comme un chien de chasse à la recherche de sa proie. Il est vraiment unique en son genre. Une semaine de chasse avec lui devient une expérience en soi.

Nous avons aussi eu la chance de profiter de la nouvelle formule du six jours de chasse au lieu du traditionnel quatre jours. Cette saison, Sépaq Anticosti a décidé d’offrir 50 % de plus de journées de chasse, tout en maintenant le prix au même niveau, pour les séjours en septembre et en octobre. Honnêtement, de pouvoir chasser tout en relaxant, ça fait toute la différence. Une journée perdue sur quatre journées de chasse, c’est beaucoup, alors que sur six jours de chasse, c’est plus acceptable.

Si vous désirez vivre l’aventure d’ici à la fin octobre, il reste encore quelques rares disponibilités. Vous pouvez tout savoir en joignant le responsable, Robin Plante, au bureau de Sépaq Anticosti, au 418 523-0231. Si ce n’est pas pour cette année, vous aurez la possibilité de réserver pour l’an prochain.