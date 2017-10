L’été indien pourrait survenir dans les prochains jours

Le temps plus doux et ensoleillé de ce début d’automne pourrait perdurer jusqu’à la fin du mois d’octobre, si la tendance se maintient.

« Pour tout le sud et le centre du Québec, on prévoit des températures qui pourraient être au-dessus des valeurs saisonnières pour les deux premières semaines d’octobre », indique Amélie Bertrand, météorologue chez Environnement Canada.

Les valeurs saisonnières habituelles oscillent entre 15 et 17 degrés Celsius, mais dame Nature fera grimper le mercure pour atteindre 20 à 22 °C, indique Mme Bertrand.

Alors qu’Environnement Canada s’est avancé, il y a deux semaines, sur la possibilité qu’il y ait plus d’un été indien cette année, MétéoMédia, de son côté, se lance à long terme sur les prévisions d’octobre et annonce une finale en douceur, et ce, pour l’ensemble du pays.