L’offre d’achat du président exécutif de Sears ne convainc pas

Le président exécutif de Sears, Brandon Strazl, n’est toujours par parvenu à convaincre l’entreprise avec une offre d’achat soumise mardi, a rapporté le «Globe and Mail».

L’homme d’affaires tente depuis cet été de présenter une offre de rachat à Sears Canada afin d’éviter la fermeture et le démantèlement pur et simple de l’entreprise de détail. Or, une source a confié au «Globe» que la dernière offre de M. Strazl n’était «pas très bonne». L’offre serait cependant toujours en cours d’analyse.