Loranger va démissionner s’il perd contre Québec

Un «avant-dernier» mandat ?

À 71 ans, Émile Loranger refuse de dire qu’il sollicite son neuvième et dernier mandat. Il préfère parler d’un «avant-dernier» mandat, laissant planer la possibilité d’en solliciter un dixième dans quatre ans.

«Je vais copier Régis (Labeaume). Si je dis que c’est mon dernier mandat, je m’enlève toute légitimité pour négocier. En réalité, je suis tanné de me faire appeler Dominique Michel donc je dis que c’est mon avant-dernier», a-t-il expliqué.

«Je suis un homme chanceux, je n’ai jamais travaillé de ma vie. J’ai un plaisir fou. Les quatre prochaines années, ça m’emballe. Après ça, je vais voir. Là, ma santé est bonne, j’ai le feu sacré. J’ai le goût du risque, j’ai le goût de me battre. Est-ce que dans quatre ans, je vais être dans la même situation ? Je ne le sais pas», a-t-il renchéri.

Le conseil d’agglo : une «farce monumentale»

Émile Loranger va continuer de bouder les séances du conseil d’agglomération de Québec s’il est réélu. Il dénonce le fonctionnement de cette instance, présidée par le maire Régis Labeaume, qui a un contrôle absolu sur les décisions qui y sont prises en raison du poids limité des deux villes défusionnées (L’Ancienne-Lorette et Saint-Augustin).

«C’est une farce monumentale, un non-sens. La loi dit que quand j’arrive là, mon conseil m’a déjà dit quoi dire donc ce n’est pas une table de discussion. Ça ne me donne absolument rien d’aller là. Si je ne peux rien changer, qu’est-ce que je vais aller faire là ? Il y a une chose que j’ai de la difficulté à faire : agir en bouffon», a-t-il pesté en entrevue.

Il prédit une victoire de Labeaume

Malgré ses divergences d’opinion avec Régis Labeaume, Émile Loranger estime qu’ils ont plusieurs points en commun et prédit la réélection du maire sortant à Québec.

«On a (tous les deux) des caractères assez bouillants. J’ose croire que j’ai un petit peu plus de diplomatie que lui. Je pense que Régis aime sa population et il la défend. Là-dessus, c’est un point qu’on a en commun», a observé M. Loranger en entrevue.

«Je m’engueule avec, on ne s’apprécie pas mutuellement mais je suis capable de voir, quand on regarde le taux de chômage à Québec, qu’elle va bien la Ville. Bon, je ne suis pas d’accord avec tout ce qu’il fait mais il faut bien faire le bilan global et ce n’est pas si mauvais que ça. À la prochaine élection, je ne pense pas qu’il se sente vraiment menacé», a-t-il opiné.