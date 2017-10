Nouvelle saison, nouveaux univers

Un enterrement de motards à l’île d’Orléans, une reconstitution de Woodstock et d’un casino, une incursion dans un abri nucléaire ou une maison futuriste de Sillery : même après huit saisons, l’émission LOL :) ne manque pas encore d’idées de « sketchs ».

Après le Maroc, la Grèce et Cuba, entre autres, l’émission millionnaire de TVA est tournée pour la deuxième année consécutive à Québec. La production a été motivée par la beauté de la ville et la facilité d’y travailler.

L’équipe de LOL :) avait posé ses valises mercredi à la caserne de Saint-Augustin, au milieu de vrais pompiers. Si l’alarme sonnait, l’équipe était avertie qu’elle devait laisser le tournage en plan. La dernière journée de tournage de la saison a lieu aujourd’hui, sur une terrasse dans le Quartier Petit Champlain.

Un casino a aussi été recréé à l’hôtel Palace Royal, un tournage a eu lieu dans une « maison futuriste » de Sillery, des scènes douanières ont été tournées dans le Vieux-Port, et d’autres à Neuville et Cap-Rouge.

Photo courtoisie, Simon Perrier

Plus de 300 sketchs

En 42 jours de tournage, dont une première partie s’est déroulée au printemps, l’équipe aura donc tourné plus de 300 sketchs dans 42 univers différents.

Mais même après huit ans, les idées viennent encore, assure le producteur Lenny Jo Goudreau, qui envisage déjà la prochaine saison. Elle devrait de nouveau être tournée à Québec, mais pourrait avoir une portion tournée à l’international également.

Il affirme du même souffle que le public est toujours au rendez-vous. « On a encore en moyenne 1,2 million de cotes d’écoute », soutient-il.

Réal Bossé était en sueurs, mercredi, après le tournage d’une scène en habit de pompier, avec son complice Martin Drainville. Ils forment le noyau dur de l’émission, avec Sylvie Moreau, Julie Ménard et Antoine Vézina. En entrevue, ils ont bon nombre d’anecdotes rocambolesques à raconter.

Pour eux, chaque saison est signe de nouvelles aventures.

« On touche à des univers qu’on ne toucherait pas en temps normal, affirme Martin Drainville. Il n’y a pas une seule autre émission où une journée on peut être un gladiateur, et le lendemain, un pompier. Et je ne pense pas qu’un jour on va me demander d’être un motard dans une série lourde. »

LOL :) est déjà diffusée dans plus d’une centaine de pays. Le président fondateur de QuébéComm, Sylvain Parent-Bédard, a confirmé que le format a récemment été vendu en Afrique du Sud, et que des discussions sont toujours en cours pour une percée qui serait imminente aux États-Unis. La prochaine saison sera diffusée à TVA à l’hiver 2018.

Le ComediHa! change de date

Sylvain Parent-Bédard a aussi expliqué, mercredi, pourquoi le prochain Festival ComediHa!, aussi produit par QuébéComm, déménagera du 8 au 19 août prochains, plutôt qu’en juin, là où il avait habituellement lieu.

Il explique que la ville n’était pas animée à cette période et qu’il souhaitait profiter du haut taux d’achalandage touristique, puisque beaucoup de gens sont en vacances durant cette période. Il ne s’agit pas d’un test : le festival sera maintenant toujours présenté au mois d’août.