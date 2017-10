Pertes de plus de 1400 litres de lait maternel: le ministre Barrette défend Héma-Québec

QUÉBEC | Le ministre de la Santé Gaétan Barrette assure qu’Héma-Québec a toute l’expertise nécessaire pour gérer la banque de lait maternel québécoise, même s’il admet que l’organisation est «loin de ses objectifs».

L’Agence QMI révélait mercredi qu’Héma-Québec a dû éliminer plus de 1400 litres de lait maternel depuis le début de ses activités en 2014, notamment en raison de bris d’équipement et de contamination bactériologique. Ce lait est destiné aux bébés prématurés de moins de 32 semaines dans les hôpitaux de Montréal et Québec.

«Héma-Québec est une excellente organisation qui a une réputation, croyez-le ou non, mondiale. Elle a une réputation qui est impeccable», a tenu à souligner M. Barrette.

Quant à la contamination du lait, le ministre Barrette a précisé qu’elle provenait, la plupart du temps, des mères donneuses.

«Vous savez, les infections, ce n’est pas Héma-Québec qui les produit, ce sont des contaminations à la source», a-t-il expliqué.

«Ils ont eu momentanément une problématique d’équipement qui a été corrigée. Héma-Québec n’est pas dans une situation problématique d’aucune manière, au contraire, c’est un fleuron [dans le domaine] en Amérique du Nord», a-t-il ajouté, précisant que l’organisation a sans doute quelques «ajustements» à faire.

Performance

Selon la porte-parole du Parti québécois en matière de santé, Diane Lamarre, il y a «urgence d’améliorer la performance, l’efficience» pour éviter les pertes.

«Les femmes qui donnent leur lait, c’est une contribution très significative, alors on doit faire en sorte que chaque millilitre de lait soit utilisé de façon la plus appropriée possible», a-t-elle expliqué, lors d’une entrevue téléphonique.

Selon elle, le gouvernement Couillard devrait valoriser davantage l’importance qu’a ce lait pour la santé de plusieurs petits Québécois.

«Les gains d’efficience nécessitent souvent, aussi, une amélioration du financement, et je crois que le gouvernement doit être conscient que l’approvisionnement en lait maternel est une contribution très significative», a dit Mme Lamarre.

– Avec la collaboration de Charles Lecavalier