Peu de plaintes à caractère sexuel devant les tribunaux

« Ce sont des constats assez alarmants qui confirment malheureusement ce qu’on entend depuis 40 ans sur le terrain. On n’arrête pas de dire aux femmes de dénoncer leurs agresseurs, mais lorsqu’elles le font, le processus ne mène souvent à rien », se désole Stéphanie Tremblay, porte-parole du Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS).

C’est ce que révèle un nouveau profil des agressions sexuelles entre 2009 et 2014 publié mardi par Statistique Canada. C’est l’étude des plaintes, des victimes, des suspects et aussi des enquêtes policières pour les agressions sexuelles la plus détaillée à ce jour, dit l’organisme fédéral.

« Il y a vraiment une grande différence entre l’âge médian des victimes mâles et femelles et ça nous a étonnés, explique Warren Silver, analyste chez Statistique Canada. On ne sait pas exactement pourquoi, mais il se peut que les victimes masculines plus âgées dénoncent beaucoup moins les agressions. »