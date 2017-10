Pourquoi les gens détestent-ils leur emploi ?

François Joly - 37e AVENUE

Vous n’êtes pas assez payé ? Votre patron vous dénigre ? Vous n’avez pas de perspective d’avancement ou vous avez laissé en arrière des rêves de jeunesse ? Voici une liste de raisons qui font qu’on peut détester son emploi.

Vous avez opté pour le choix sûr

Bien des gens détestent leur emploi tout simplement parce qu’ils ne sont pas dans le bon domaine. La fin des études est souvent un moment de grands changements. On se retrouve indépendant de ses parents pour la première fois, et le désir d’être autonome et de faire de l’argent peut être fort. De plus, on a souvent une vision assez mince des choix de carrière qui s’offrent à nous et on opte pour le choix sûr, qu’il s’agisse d’un travail manuel bien rémunéré ou d’une profession libérale en apparence prestigieuse.

Vous n’aimez pas votre patron

Cela semble une évidence, mais un bon patron peut faire toute la différence au bureau. Il peut motiver ses employés à se dépasser ou à accomplir les tâches les moins agréables. À l’inverse, un chef d’équipe autoritaire ou condescendant peut transformer le meilleur emploi en enfer.

Vous travaillez trop

Vous passez vos soirées au bureau et êtes de retour tôt le lendemain matin ? C’est une cause potentielle de mécontentement. Les longues heures de travail ne sont cependant pas la seule chose à considérer. Le télétravail et les horaires flexibles sont de plus en plus populaires. Cette capacité à pouvoir moduler son emploi du temps fait cependant que le boulot nous rattrape souvent une fois revenu à la maison. C’est une source de stress qui en décourage plusieurs.

Vous habitez trop loin

Selon une étude de chercheurs de l’École des sciences de la gestion, passer plus de 20 minutes pour se rendre au travail conduit au stress et au mécontentement à l’endroit de son employeur. Tous les modes de transport ne provoqueraient cependant pas le même effet. Ainsi, rester coincé 20 minutes dans le trafic serait beaucoup plus stressant que 20 minutes passées dans un train.

Votre travail n’est pas important

Le besoin d’accomplissement est une motivation majeure pour la plupart des gens, en particulier chez les jeunes de la génération Y. Le fait de savoir que son travail est utile est un puissant moteur de productivité. L’absence de sens dans le travail aura l’effet inverse.

Vous n’avez pas le contrôle

L’autonomie et la liberté sont des valeurs à la mode dans les milieux de travail. De nombreux employés souffriront de ne pas pouvoir exprimer leur indépendance et leur créativité, même s’ils sont éduqués et occupent des postes bien rémunérés.

Vous n’avez pas de possibilité d’avancement

Vous gravitez dans la même organisation depuis longtemps ? Vos patrons sont toujours les mêmes ? Vous avez eu droit à des heures de formation pour maîtriser de nouvelles compétences sans obtenir de promotion importante ? Vous n’êtes pas seul. Bien des gens choisissent de partir quand les horizons semblent bouchés devant eux.