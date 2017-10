On se dirige vers l’inconnu chez le Canadien.

On ne sait pas comment réagira Alex Galchenyuk. On ignore si Tomas Plekanec a encore suffisamment d’énergie pour compétitionner au même niveau que les meilleurs effectifs de l’Association de l’Est. On ne sait pas si Andrew Shaw sera en mesure de disputer tous les matchs...

Au cours de l’entre-saison, le meilleur coup de Marc Bergevin a été l’acquisition de Jonathan Drouin. On dira qu’il a cédé un joueur prometteur en Mikhail Sergachev, mais les performances de Victor Mete à l’entraînement devraient rassurer les décideurs du Canadien.

Drouin évoluera au centre, une position qui crée bien des problèmes à l’entraîneur Claude Julien. On ne doute pas du talent de jeune homme de 23 ans, mais de prime abord, on voyait Drouin comme un ailier droit avec sur le flanc gauche Max Pacioretty.

Sauf qu’on n’a pas trouvé un joueur de centre pour exploiter le talent des deux ailiers. Il y a aussi Alex Galchenyuk qui représente un cas particulier. Il possède le talent et il a connu une saison de 30 buts, mais que s’est-il passé depuis 18 mois ?

Oui, on se dirige vers l’inconnu.

Par exemple à la ligne bleue. Ils sont nombreux les défenseurs, mais ont-ils les ressources pour assurer une solide protection à Carey Price ? On ne se fait pas de soucis dans le cas de Shea Weber et concernant la rigueur Jeff Petry, qui est capable du meilleur comme du pire. Mais les autres ?

Karl Alzner sera étiqueté troisième défenseur. Mais qui évoluera avec Weber, poste qu’a occupé pendant près de 60 matchs Alexei Emelin l’an dernier ?

Chez les gardiens, il y a une valeur sûre en Price, mais devrait-on confier à Charles Lindgren le rôle de gardien auxiliaire à la suite du piètre rendement de Al Montoya ?

On se dirige vers l’inconnu...

31 Carey Price

PJ V D DP BL MOY. % Fiche 2016 / 2017 63 37 20 5 3 2,23 ,923 Projection 2017 / 2018 61 35 19 7 4 2,29 ,922

Observation

A connu une saison en trois volets l’an dernier. Un départ canon, une période difficile coïncidant avec le congédiement de Michel Therrien, et une bonne fin de saison. Tous les succès reposeront sur lui. Il devra réaliser quelques miracles.

35 Al Montoya

PJ V D DP BL MOY. % Fiche 2016 / 2017 19 8 6 4 2 2.67 .912 Projection 2017 / 2018 21 9 9 2 1 2.57 .915

Observation

Son travail au camp d’entraînement a laissé des inquiétudes. Le gardien auxiliaire disputera autour de 22 matchs, par conséquent il aura à protéger une production possible de 44 points. Sera-t-il à son poste toute la saison ?

11 Brendan Gallagher

PJ B A PTS Fiche 2016 / 2017 72 10 19 29 Projection 2017 / 2018 65 11 20 31

Observation

On connaît bien son style de jeu, mais peut-il produire comme il l’avait fait il y a deux ans ? A été ralenti par les blessures, particulièrement aux mains. Un joueur combatif. Avec qui jouera-t-il ?

17 Torrey Mitchell

PJ B A PTS Fiche 2016 / 2017 78 8 9 17 Projection 2017 / 2018 56 5 3 8

Observation

Un joueur de 4e trio. On l’utilisera en moyenne 10 minutes par match et il sera un spécialiste lorsque le Canadien composera en infériorité numérique. Saura-t-il résister à la poussée des jeunes joueurs de l’organisation ?

14 Tomas Plekanec

PJ B A PTS Fiche 2016 / 2017 78 10 18 28 Projection 2017 / 2018 75 10 23 33

Observation

Peut-il connaître un regain de vie avec de nouveaux compagnons de jeu ? C’est possible, mais on doute qu’il puisse franchir le cap des 50 points, peut-être même des 40. Peut-il compétitionner à un plus haut niveau ? Pivotera-t-il le 2e ou le 3e trio ?

24 Phillip Danault

PJ B A PTS Fiche 2016 / 2017 82 13 27 40 Projection 2017 / 2018 80 12 29 41

Observation

Il a connu une saison étonnante en occupant, dans le dernier droit, le poste de centre numéro un de l’équipe. Un autre rôle l’attend cette saison avec de nouveaux compagnons de jeu. Peut-il répéter sa production de l’an dernier ?

25 Jacob De La Rose

PJ B A PTS Fiche 2016 / 2017 24 1 1 2 Projection 2017 / 2018 51 4 10 14

Observation

On espère que ce sera un joueur transformé avec des responsabilités sur la couverture des meilleurs effectifs de l’adversaire. Il possède un bon gabarit. Ce sera une année de vérité pour lui. Va-t-il passer toute la saison à Montréal ?

27 Alex Galchenyuk

PJ B A PTS Fiche 2016 / 2017 61 17 27 44 Projection 2017 / 2018 77 29 32 61

Observation

Il pourrait franchir le cap des 60 points. Il s’agit d’un joueur énigmatique à qui l’on a consenti une entente de près de 5 millions $ par saison. Jouera-t-il au centre à un certain moment ?

34 Michael McCarron

PJ B A PTS Fiche 2016 / 2017 31 1 4 5 Projection 2017 / 2018 45 3 7 10

Observation

Un choix de première ronde qui tarde à répondre aux attentes. Chaque année, on s’attend à le voir plus dynamique, mais ce n’est pas le cas. L’étau se resserre dans son cas. Sera-t-on patient encore très longtemps avec lui ?

41 Paul Byron

PJ B A PTS Fiche 2016 / 2017 81 22 21 43 Projection 2017 / 2018 79 17 15 32

Observation

Une agréable surprise l’an dernier. Rapidité et courage sont de grandes qualités que l’on retrouve chez lui. Un joueur qui peut jouer à toutes les positions en attaque. Quelles responsabilités lui confiera-t-on ?

54 Charles Hudon

PJ B A PTS Fiche 2016 / 2017 (avec Saint John's) 59 27 24 51 Projection 2017 / 2018 74 18 19 37

Observation

Après une solide saison dans la Ligue américaine, il fait le grand saut et c’est amplement mérité. Il a gagné la confiance de Claude Julien. Appartient-il au top 6 des attaquants ?

62 Arturri Lehkonen

PJ B A PTS Fiche 2016 / 2017 73 18 10 28 Projection 2017 / 2018 76 25 17 42

Observation

Un joueur qui a convaincu les décideurs du Canadien. Rapide, intelligent, il possède une belle vision du jeu et ne craint pas d’aller dans les coins de la patinoire. Se retrouvera-t-il au sein du 1er trio ?

65 Andrew Shaw

PJ B A PTS Fiche 2016 / 2017 68 12 17 29 Projection 2017 / 2018 60 11 15 26

Observation

Il a subi plusieurs commotions cérébrales, donc, il y a de l’inquiétude chez les dirigeants. Pourra-t-il éviter les blessures au cours de la prochaine saison ? Comment l’utilisera-t-on ?

67 Max Pacioretty

PJ B A PTS Fiche 2016 / 2017 81 35 32 67 Projection 2017 / 2018 80 34 36 70

Observation

Parmi les meilleurs pointeurs chez les ailiers gauches de la Ligue nationale depuis six ans. Il va franchir le cap des 30 buts et formera un bon duo avec Jonathan Drouin. Peut-il atteindre le plateau des 40 buts ?

83 Ales Hemsky

PJ B A PTS Fiche 2016 / 2017 15 4 3 7 Projection 2017 / 2018 67 15 15 30

Observation

Il n’a disputé que 15 matchs la saison dernière. Saura-t-il retrouver le synchronisme alors que les joueurs sont de plus en plus rapides ? Il peut marquer 15 buts. Saura-t-il demeurer en santé ?

92 Jonathan Drouin

PJ B A PTS Fiche 2016 / 2017 73 21 32 53 Projection 2017 / 2018 74 28 42 70

Observation

Il jouera au centre mais pour combien de temps ?

A connu une excellente saison avec Tampa Bay l’an dernier. Il est le plus talentueux joueur en attaque du Canadien. Il répondra aux attentes. Saura-t-il donner du punch à l’attaque à cinq ?

6 Shea Weber

PJ B A PTS Fiche 2016 / 2017 78 17 25 42 Projection 2017 / 2018 78 15 17 32

Observation

Il n’a pas déçu les partisans du Canadien la saison dernière. Il a rapidement démontré ses qualités de leader. Il demeure le joueur-clé de la défense et en supériorité numérique, l’arrivée de Drouin lui fera oublier Andrei Markov. Qui sera son partenaire de jeu ?

8 Jordie Benn

PJ B A PTS Fiche 2016 / 2017 71 4 13 17 Projection 2017 / 2018 60 2 7 9

Observation

Il a fait des débuts intéressants avec le Canadien, mais ça s’est gâté par la suite. Un défenseur qui va éprouver des ennuis en raison de son manque de rapidité. Parviendra-t-il à garder son poste ?

21 David Schlemko

PJ B A PTS Fiche 2016 / 2017 81 2 16 18 Projection 2017 / 2018 70 3 15 18

Observation

Il évoluait sur le troisième duo de défenseurs à San Jose. On l’utilisait en moyenne 17 minutes par match. Un défenseur au talent limité. Quel sera son rôle avec la brigade défensive du Canadien ?

22 Karl Alzner

PJ B A PTS Fiche 2016 / 2017 82 3 10 13 Projection 2017 / 2018 79 3 9 12

Observation

Il était un défenseur régulier avec les Capitals, mais il n’était pas celui qui relançait l’attaque. C’est plutôt un défenseur à caractère défensif. On lui a consenti un contrat de cinq ans. Passera-t-il toute la saison aux côtés de Jeff Petry ?

26 Jeff Petry

PJ B A PTS Fiche 2016 / 2017 80 8 20 28 Projection 2017 / 2018 75 8 19 27

Observation

Dans l’évaluation des défenseurs de l’équipe, il occupe le deuxième rang derrière Weber. Le problème, c’est qu’il ne joue pas toujours à la hauteur des attentes. Peut-il exercer un impact au sein de l’équipe ?

32 Mark Streit

PJ B A PTS Fiche 2016 / 2017 68 6 21 27 Projection 2017 / 2018 45 3 14 17

Observation

Il a été incapable de percer la défensive amochée des Penguins pendant les dernières séries. À 40 ans, il peut difficilement rivaliser de vitesse avec les joueurs adverses. L’utilisera-t-on en supériorité numérique ?

45 Joe Morrow

PJ B A PTS Fiche 2016 / 2017 17 0 1 1 Projection 2017 / 2018 20 0 2 2

Observation

Il a joué sous les ordres de Claude Julien à Boston. Pendant les séries, avec Bruce Cassidy comme entraîneur, il a connu de bons moments contre les Sénateurs d’Ottawa. Y a-t-il vraiment un rôle pour lui ?

88 Brandon Davidson

PJ B A PTS Fiche 2016 / 2017 38 0 3 3 Projection 2017 / 2018 38 0 4 4

Observation

Un réserviste, point. Il possède un bon coup de patin, mais il éprouve des ennuis dans son territoire et surtout dans le choix des jeux. Demeurera-t-il avec le Canadien ?

53 Victor Mete

PJ B A PTS Fiche 2016 / 2017 (à London, OHL) 50 15 29 44 Projection 2017 / 2018 74 5 20 25

Observation

Une lueur d’espoir. Il peut faire oublier rapidement Mikhaïl Sergachev. Très intelligent avec la rondelle, belle vision du jeu et capable de relancer rapidement l’attaque. Peut-il causer la surprise du début de saison ?

LES TROIS CLÉS

GARDIENS

Jusqu’à nouvel ordre, le Canadien mise sur le meilleur gardien de la ligue. Mais la tâche de Carey Price sera plus difficile avec une brigade défensive qui soulève bien des interrogations. Autre point : Al Montoya ou Charlie Lindgren pour le seconder ? Lindgren est le plus talentueux et le plus fiable et si Price participe à 60 matchs, le gardien auxiliaire sera responsable de 44 points possibles au classement.

ATTAQUE

C’est toujours le même refrain, saison après saison. Marc Bergevin a fait chou blanc dans sa tentative de recruter un joueur de centre de premier plan. Jonathan Drouin se veut toutefois une solide acquisition et on lui demandera d’évoluer au centre. Le Canadien a cependant manqué de clairvoyance dans le dossier d’Alexander Radulov. Max Pacioretty atteindra encore une fois le plateau des 30 buts. Par contre, lequel des Alex Galchenyuk se présentera cette saison : celui de l’an dernier ou celui d’il y a deux ans ?

DÉFENSE

Il y a Shea Weber. Puis il y a Jeff Petry quand il joue au diapason de son talent. Par la suite, on va pointer Karl Alzner. Ensuite, c’est l’inconnu. Qui sont les défenseurs qui s’ajouteront au top 6 ? Durant le camp d’entraînement, le meilleur du groupe, par plusieurs longueurs, a été un jeune homme de 19 ans, Victor Mete. Mais peut-il faire le saut immédiatement ? Habituellement, ce n’est pas dans la tradition du Canadien d’envoyer un jeune patineur, surtout un défenseur, dans le feu de l’action sans aucun bagage d’expérience. Mais n’oublions jamais que le talent n’a pas d’âge.