Prix littéraires du gouverneur général: les finalistes dévoilés

On connaît maintenant les auteurs qui tenteront de succéder à Dominique Fortier («Au péril de la mer») pour l’obtention du Prix littéraire du gouverneur général dans la catégorie des romans et nouvelles en français.

La course se fera entre Viriginie Blanchette-Doucet («117 Nord»), Michael Delisle («Le Palais de la fatigue»), Stéphane Larue («Le plongeur»), Christian Guay-Poliquin («Le poids de la neige») et Mylène Bouchard («L’imparfaite amitié»), a-t-on annoncé mercredi, en même temps que les finalistes des six autres catégories pour les œuvres canadiennes rédigées dans la langue de Molière.

La liste des nommés en anglais a également été dévoilée.

Les différents gagnants seront quant à eux connus le 1er novembre. Pour les noms de tous les finalistes et leurs écrits: livresgg.ca.