Propos de Luc Lavoie: réflexions sur une controverse

Il y a de ces controverses où, dès qu’on prend un brin de recul, tout le monde a un peu raison et où, par conséquent, tout le monde a également un peu tort.

Cette fois-ci, ça tombe sur Luc Lavoie, commentateur à l’émission d’affaires publiques La Joute.

Ce mardi, il a laissé tomber ceci en ondes :

«On pourrait prendre nos guns comme les Américains puis tirer des écureuils. En fait, moi, j'aurais aimé pouvoir chasser les séparatistes, mais ça a l'air que ce n'est pas possible.» Et Luc Lavoie de rire et l’animateur Paul Larocque, d’un ton sérieux et avec raison, de lui répondre : «Luc, fais pas de blagues avec ça».

Sur les médias sociaux, les réactions de colère n’ont pas tardé.

Mardi soir, sur sa page Facebook, Luc Lavoie offrait ses excuses de manière non équivoque.

Ce mercredi matin, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée demandait à TVA d’agir et il le faisait en ces termes :

«Je vais vous parler de violence aussi parce qu'hier il y a un commentateur à la télévision, qui a fait une blague sur la chasse aux séparatistes, et que si, dans sa phrase, il avait remplacé le mot «séparatistes» par le mot «musulmans», «Noirs», «femmes», «handicapés», «Juifs», il ne serait plus à l'antenne, ce serait terrible, on aurait entendu. On s'attend à ce que la direction de TVA se pose exactement cette question-là. (..) La liberté d'expression, c'est essentiel, mais ça vient avec une responsabilité. Et, dans une semaine où des indépendantistes ont subi la violence dans une nation où des indépendantistes ont été, il y a quatre ans, victimes d'un attentat meurtrier, ce sont des propos qui ne devraient jamais exister.»

Quelques heures plus tard, TVA annonçait que M. Lavoie serait retiré des ondes «en attendant les résultats d’une enquête de la Sûreté du Québec au sujet de commentaires qu’il a faits sur les souverainistes lors de l’émission «La Joute». L’enquête du corps de police a été déclenchée à la suite d’une plainte déposée contre M. Lavoie. «Dans les circonstances, la direction (de TVA Nouvelles/LCN) a pris la décision de retirer Luc Lavoie des ondes jusqu'à la conclusion de cette enquête», a-t-on indiqué lors de l’ouverture du bulletin de nouvelles du midi.»

Quelle sera la suite? Qui le sait?

Pour le moment, tout le monde a un peu raison dans cette histoire et tout le monde, par définition, a également un peu tort.

Oui, les propos de Luc Lavoie étaient inacceptables en soi. Les tueries du Métropolis et de l’Assemblée nationale en 1984 en témoignent amplement.

Dans un débat démocratique, on ne fait pas de «blagues» en parlant de «chasser» ses adversaires politiques tout juste après avoir parlé de chasse à l’écureuil et de «guns».

Oui, du moment où il y a maintenant une enquête policière suite à une plainte, TVA a pris la bonne décision en se dissociant des propos de M. Lavoie et en procédant à sa suspension le temps que ce processus se déroule.

Oui, Jean-François Lisée a raison. Si Luc Lavoie avait plutôt fait une blague sur la chasse aux «musulmans», aux «Juifs» ou aux «femmes», le tollé eût été encore plus spectaculaire.

Une fois tout cela dit, il reste néanmoins ceci :

Même s’il a pris quelques heures pour s’excuser formellement, Luc Lavoie l’a fait et il l’a fait clairement.

Je ne connais pas Luc Lavoie sur une base personnelle, mais à le regarder à La Joute, il est évident qu’il possède un sens de l’humour cinglant que je décrirais même comme étant un peu à la britannique. Et il est évident que son humour, il le livre sans filtre.

La plupart du temps, pour ou contre ses opinions, ça donne des réparties musclées qui ne sont pas dénuées de pertinence. On peut aimer ce genre d’humour ou ne pas aimer. Il n’y a rien de plus subjectif que l’humour. En analyse politique, l'humour est un «outil de travail» encore plus complexe à manier.

Or, cette fois-ci, comme je le disais plus haut, c’était une «blague» qui ne se fait tout simplement pas dans une société et un monde où des fous violents «chassent» en effet à bout portant d’autres humains comme s’ils étaient des écureuils.

Et où, au Québec, il y en a eu qui ont aussi voulu ou réussi à «chasser» physiquement des souverainistes.

Tout comme on ne fait pas de «blagues» sur les terroristes quand on enregistre ses bagages à l’aéroport. Parce que des terroristes, il y en a des vrais dans ce monde.

À l’opposé, personne ne peut prétendre sérieusement que Luc Lavoie a fait sa «blague» déplacée pour inciter à la violence ou à la haine envers les «séparatistes», comme il les appelle.

Personne, non plus, ne peut prétendre sérieusement que Luc Lavoie fantasme pour vrai sur une chasse quelconque aux souverainistes.

Qu’est-ce qui lui a passé par la tête lorsqu’il a fait sa très mauvaise blague qu’il était seul sur le plateau à trouver drôle? Mystère et boule de gomme.

Mais de là à lui prêter des intentions haineuses, meurtrières ou même d'y voir la moindre tentative d’«inciter» à la haine ou à la violence contre des souverainistes, il y a une limite qui, une fois franchie, verse dans l’absurdité la plus totale.

Pour tous ceux et celles dont le travail se fait sur la place publique et en direct – incluant certains politiciens, premiers ministres ou chefs de parti qui font eux aussi des amalgames outranciers, mais sans jamais s’en excuser -, il arrive également pour d’autres de ces accidents «live» où la langue est malheureusement plus rapide que le cerveau.

À tout prendre, ça fait quand même pas mal de monde et ce, jusqu’à l’Assemblée nationale, à vivre dans une maison de verre.