Québec pourrait légaliser la chasse aux écureuils

Québec songe à légaliser la chasse aux écureuils à la suite du dépôt de pétitions demandant sa légalisation.

À LIRE AUSSI : [VIDÉO] Les écureuils au menu de l'Assemblée nationale

«On va l’étudier, je ne donne pas de délais, on a ça sur la planche à dessin», a indiqué le ministre des Forêts Luc Blanchette à la sortie du caucus libéral mercredi.



M. Blanchette rappelle que cette chasse, dans certains États du sud des États-Unis, est «aussi populaire que la perdrix et le lièvre». «Il faut l’étudier, on va le faire correctement, on ne précipitera pas les choses».



La question visiblement controversée de la chasse à ce rongeur grimpeur de taille moyenne s’est retrouvée au menu de l’Assemblée nationale mardi lorsque le PQ a déposé deux pétitions en faveur du maintien de son interdiction. La CAQ a ensuite présenté deux autres pétitions exigeant sa légalisation, provoquant l’hilarité au salon bleu.



«Il n’y a pas de consensus», a rappelé le ministre Blanchette.



Au Canada, l’Ontario accepte que cinq écureuils soient tués par jour par personne, alors qu’au Manitoba, à l’Île-du-Prince-Édouard, en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse la réglementation ne fixe aucune limite.