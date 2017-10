Bon ça y est, il fait frisquet. Les matins sont raides quand je sors le nez dehors, vers les six heures, et que la ville me ­répond par un petit coup de vent dans le front ; je pense à retourner à l’intérieur pour me boire une seconde tasse de thé.

Et c’est ce que j’ai fait ce matin. Je suis retournée en cuisine pour préparer des agapes pour ce soir. Des petits plats simples, pas de chichi et pas d’exotisme. Rien que du bon et du « touski », parce qu’en ouvrant le réfrigérateur je trouve toujours de belles surprises et surtout, des aliments oubliés, qu’il faut utiliser.

En entrée, une salade d’endives servie avec une sauce crémeuse à la framboise, pour utiliser le reste de confiture qui gît dans le frigo et qui saura adoucir ­l’amertume de ce ­petit légume ­croquant.

Ensuite, j’ai trouvé un reste de boulettes cuites qui auraient peut-être dû être servies avec une sauce à spaghetti, et qui vont devenir un plat de boulettes et de poivrons. Rien que la couleur de ce plat nous ravit et nous réchauffe bien avec un petit piment fort. À vos frigos !