Moins de 24 heures après avoir assisté à la première mondiale de son Blade Runner 2049 à Los Angeles mardi soir, Denis Villeneuve était déjà de retour sur un tapis rouge mercredi soir, pour présenter son nouveau film chez lui à Montréal, en ouverture du Festival du nouveau cinéma (FNC).

Ainsi, quelques heures après avoir célébré son 50e anniversaire de naissance à Hollywood avec les vedettes de son film (dont Ryan Gosling et Harrison Ford) ainsi que quelques membres de sa famille, Villeneuve a sauté dans un avion tôt mercredi matin afin d’arriver à Montréal à temps pour cette première canadienne de Blade Runner 2049.

« Je tenais à être ici parce que j’avais envie de vivre cela avec ma famille, mes amis et les gens de Montréal, a souligné le cinéaste québécois, rencontré mercredi soir sur le tapis rouge déroulé à l’entrée du Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.

Je n’ai pas dormi de la nuit, mais c’était très important pour moi d’être là. Mes racines sont ici et j’avais besoin de revenir chez moi pour partager ce film-là avec les gens d’ici en premier. »

Sans la contribution de Denis Villeneuve, Blade Runner 2049 n’aurait d’ailleurs jamais pu être présenté en primeur au FNC deux jours avant sa sortie en salles. C’est Villeneuve lui-même qui a demandé à ses producteurs hollywoodiens de pouvoir offrir ce cadeau au FNC, un festival auquel le cinéaste est très attaché.

« Le FNC est un de mes festivals préférés au monde, alors je me suis battu pour pouvoir amener Blade Runner ici. Et à ma grande joie, mes producteurs ont accepté » a expliqué Villeneuve.

Anniversaire

Le hasard a fait que Villeneuve a célébré ses 50 ans mardi soir, à Los Angeles, lors de la grande première de Blade Runner 2049 au prestigieux Dolby Theatre d’Hollywood — la salle qui accueille la cérémonie des Oscars chaque année.

« C’est probablement l’anniversaire le plus cher de l’histoire après Cléopâtre et quelques dictateurs, a lancé à la blague le réalisateur de L’Arrivée et Incendies.

Tout le monde a été gentil avec moi pour mon anniversaire. Ils m’ont même chanté bonne fête. C’était à la fois étrange et spécial. Jamais j’aurais cru que je célébrerais mon 50e anniversaire de cette façon ! »

Le tapis rouge, déroulé mercredi à la Place des arts dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma, a attiré de nombreux artistes d’ici, curieux de découvrir la suite de cette saga de science-fiction, 35 années après son premier épisode.

► Blade Runner 2049 prend l’affiche jeudi soir dans plusieurs cinémas au Québec.