Il a fait monter l’homme dans son véhicule, il l’a réchauffé avec une couverture et il est allé se stationner quelques maisons plus loin. Il a rapidement demandé à Germain Rivard s’il y avait d’autres personnes à l’intérieur. Celui-ci lui a répondu qu’il y avait une famille au deuxième étage.

« À ce moment-là, mon cœur battait à toute vitesse, j’étais très stressé, et en plus, lorsque je suis sorti de mon véhicule j’entendais les trois enfants et la maman crier et cogner sur la fenêtre. Ils étaient prisonniers des flammes dans une chambre à coucher. Je devais les sauver », s’est rappelé M. Labelle.