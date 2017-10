Vous trippez musique? Vous devez absolument voir ces 5 films au Festival du Nouveau Cinéma

Le Festival du Nouveau Cinéma est lancé aujourd’hui. Une fois de plus, la programmation est débile. Tenter de tout voir pourrait vous rendre fou (en plus de nuire à votre vie professionnelle, sociale et même sentimentale).



Grandes âmes que nous sommes, on vous propose aujourd’hui une sélection de films selon votre profil. Comme le titre l’indice, voici nos suggestions de films pour les gens qui aiment le sexe, la drogue et, surtout, le rock n’ roll.

Les faux tatouages

Une histoire d’amour sur fond de punk rock. Aussi à noter: la personnalité YouTube locale Lysandre Nadeau participe au film!

L’horaire des projections est par ici!

Le Golem

Un classique de l’horreur 1915 (oui, oui) actualisé par le musicien montréalais Socalled qui va accompagner la projection en musique. Ça promet!

Saturday Night Fever

Pour vous justifier auprès de votre entourage: 1, c’est pour souligner le 40e anniversaire du film culte. 2, la trame sonore est immortelle. 3, C’est John Travolta au sommet de sa forme!

After School Knife Fight

Un court métrage sur la dernière répétition d’un jeune groupe de musique. Plus de détails dans cette entrevue...

Innu Nikamu: Chanter la résistance

Un documentaire sur un rassemblement musical autochtone de la communauté de Maliotenam, dans la Côte-Nord. À en croire la bande-annonce, on aura droit à un film aussi percutant qu’émouvant.

Bon cinéma!