VANDELAC, Jean-Claude



Au Centre Le Cardinal de Pointe-aux-Trembles, le 3 octobre 2017, à l'âge de 78 ans, est décédé Monsieur Jean-Claude Vandelac, époux de Madame Jocelyne Lesage.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Nicolas (Eugénie) et Stéphanie (Robert), ses petits-enfants Malakaï, Kiliann, Éloïc, Gaël et Alizée, ses soeurs Louise (Karl) et Jocelyne, son frère Jacques (Diane), ses belles-soeurs et beaux-frères ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 6 octobre 2017 de 18h à 21h, ainsi que le samedi 7 octobre dès 11h au complexe funéraire:Une cérémonie aura lieu le samedi 7 octobre à 13h30 au salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre Le Cardinal pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Parkinson Québec serait apprécié en sa mémoire.