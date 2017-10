14 voitures vendues aux États-Unis, mais pas au Québec

Au Québec comme aux États-Unis, les modèles de véhicules disponibles chez les concessionnaires sont à peu près les mêmes. Mais comme chaque règle a ses exceptions, il existe quelques véhicules qui sont vendus chez nos voisins du Sud, mais pas chez nous.

En voici quelques exemples.

Chevrolet SS

Plus grosse qu’une Malibu, mais plus petite qu’une Impala, la Chevrolet SS est offerte chez nos voisins du Sud depuis l’année-modèle 2014. Elle n’a toutefois jamais été vendue au Canada, malgré une présentation au Salon de l’auto de Toronto en 2013. La Chevrolet SS en est à sa dernière année de production chez les Américains.

Buick Cascada

Il y a une décapotable chez Buick, mais pas pour nous! Faut dire qu’avec un climat comme le nôtre, les voitures décapotables ne sont pas un choix très rationnel...

Buick Regal TourX

En dévoilant la dernière génération de la Regal, Buick a pris bien des gens par surprise avec la version familiale TourX. Superbe, n’est-ce pas? Malheureusement, on n’y aura pas droit de ce côté-ci de la frontière. Quel dommage!

Jaguar XF Sportbrake

Buick n’est pas la seule à priver les automobilistes de chez nous d’une version familiale. Jaguar a conçu une magnifique variante «Sportbrake» de sa XF, mais elle a décidé que le Canada n’était pas un bon marché pour ce modèle.

Fiat 500e

Eh oui, il existe une version 100% électrique de la petite Fiat 500. Elle a été construite pour satisfaire les exigences de certains États (notamment la Californie) en matière d’émissions polluantes. De son propre aveu, Fiat Chrysler Automobiles admet perdre beaucoup d’argent pour chaque 500e vendue. Qui sait, la Loi zéro émission du Québec forcera peut-être Fiat à importer cette voiture chez nous.

Mercedes-Benz Classe B Electric Drive

Chez Mercedes-Benz, on commercialise une version entièrement électrique de la Classe B aux États-Unis. Celle-ci peut parcourir 140 kilomètres en une recharge et est vendue à partir de 39 900$ US. Ouin...

Mercedes-Benz Classe C Plug-in Hybrid

La populaire Classe C offre une variante hybride rechargeable à laquelle les automobilistes canadiens n’ont pas droit. Chez nous, seul le GLE a droit à une variante hybride rechargeable dans l’alignement de Mercedes.

Hyundai Azera

La Hyundai Azera était si peu populaire au Québec et dans le reste du Canada que Hyundai a fini par perdre patience et a retiré ce modèle du marché. Aux États-Unis, toutefois, l’Azera fait toujours partie de l’alignement du constructeur coréen.

Hyundai Tucson FCEV

Hyundai est devenu le premier grand constructeur automobile à offrir un véhicule à hydrogène en Amérique du Nord. Le Tucson FCEV (pour Fuel Cell Electric Vehicle) est offert en location dans certaines régions de la Californie ainsi qu’en Colombie-Britannique. Au Québec, toutefois, l’absence de stations de recharge à hydrogène empêche Hyundai de nous offrir ce modèle.

Toyota Mirai

Toyota mise beaucoup sur l’hydrogène pour l’avenir, et la Mirai représente un énorme investissement pour le constructeur japonais. Toutefois, encore une fois en raison de l’absence d’une infrastructure adéquate pour en faire le plein, la Mirai n’est pas disponible au Québec.

Toyota Avalon hybride

Aux États-Unis, la Toyota Avalon est offerte avec une motorisation hybride. Ce n’est toutefois pas le cas au Canada, où seule une motorisation à essence traditionnelle est proposée.

Toyota Land Cruiser

Dans un tout autre registre, le VUS le plus costaud et le plus énergivore de la gamme Toyota n’a pas sa place chez les concessionnaires du Canada. De toute façon, à un prix de 83 665$ US, on n’en vendrait certainement pas des tonnes...

Honda Clarity électrique

Honda s’apprête à lancer son premier véhicule 100% électrique aux États-Unis, mais le Canada n’y aura pas droit, du moins pour le moment. Même chose pour la variante à hydrogène. La Clarity hybride branchable sera toutefois vendue chez nous.

Nissan Rogue hybride

Nissan n’offre pas de version hybride de son Rogue chez nous, mais celle-ci est pourtant disponible aux États-Unis. Dans la catégorie des VUS compacts, seul le Toyota RAV4 offre une variante hybride au Canada.