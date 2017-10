18 activités à faire durant le long week-end pour ceux qui restent en ville

Faire un roadtrip. Partir en chalet avec sa gang d’amis. Organiser un week-end à New York avec votre tendre moitié. Si vous venez tout juste de réaliser que le long week-end de l’Action de grâce c’est là, là, pas de panique!

Même si vous n’avez pas le temps de planifier une escapade hors de la ville, il vous reste quelques belles idées d’activités à faire avec vos proches sans quitter la ville.

1. Faites un pique-nique sur le Mont-Royal

Une publication partagée par Jessica Samuels (@jessicasamuelss) le 3 Oct. 2017 à 21h05 PDT

L’automne, le Mont-Royal est tout simplement magnifique. Préparez-vous un thermos de café et faites quelques sandwiches que vous dégusterez au belvédère du mont. La vue y est magnifique!

2. Achetez plein de jolis morceaux de vaisselles chez Gaïa

Une publication partagée par Boutique de Céramique Gaïa (@gaiaceramique) le 8 Juil. 2016 à 6h16 PDT

Du 7 au 9 octobre, la boutique de céramique Gaïa organise une grande vente. C’est l’occasion parfaite de trouver des morceaux uniques pour impressionner vos convives lors de vos prochains soupers.

Tous les détails ici.

3. Buvez du vin chaud aux Jardineries

Une publication partagée par Les Jardineries (@lesjardineries) le 14 Oct. 2016 à 13h06 PDT

C’est le dernier week-end d’activités organisées par la Jardinerie, situé près du stade olympique. C’est l’occasion parfaite de prendre un dernier bain de soleil et de profiter de l’automne, un petit verre à la main!

Tous les détails des activités ici.

4. Participez à un atelier de tricot gratuit

Une publication partagée par Thaísa Nogueira (@thaisanb) le 28 Sept. 2017 à 15h21 PDT

Samedi en fin de journée, sortez vos aiguilles et votre lainage, car Kay (la pro du tricot) sera aux Jardineries pour donner un atelier gratuit entre 18h et 19h30.

Tous les détails ici.

5. Faites un «voyage Funktastique»

Une publication partagée par Voyage Funktastique (@voyage_funktastique) le 4 Sept. 2017 à 6h31 PDT

Samedi soir, sortez vos plus beaux «moves» de danse et rendez-vous au Art Gang pour vous «shakez le pompon» sur les succès des DJs funk et hip-hop de l’heure. Les partys du Art Gang sont toujours MÉ-MO-RA-BLES. Alors ne manquez pas ça!

Tous les détails ici.

6. Allez manger les meilleurs œufs bénédictines de la ville avec votre meilleure amie

Une publication partagée par On Déjeune (@ondejeune) le 5 Août 2017 à 12h44 PDT

Bruncher est sans contredit la meilleure activité à faire durant les longs week-ends. Si vous êtes un/une adepte des œufs bénédictines, voici quelques adresses à garder en tête!

7. Rencontrez l’artiste-peintre Zoé Boivin

Une publication partagée par Z O É B O I V I N (@zoeboivinstudio) le 19 Août 2017 à 10h07 PDT

Les œuvres de la Montréalaise Zoé Boivin ont rapidement conquis le cœur des Montréalais. Elle organise justement un Pop-Up Shop à la boutique Vestibule dans le Mile-End samedi. Voilà une bonne occasion de découvrir des œuvres d’ici, mais aussi de rencontrer l’artiste et de boire un verre de bulles en sa compagnie.

Tous les détails ici.

8. Assistez à la projection gratuite d’un film à minuit samedi

Une publication partagée par Festival du nouveau cinéma (@nouveaucinema) le 7 Oct. 2016 à 17h05 PDT

Avis aux couches tard, le Festival du Nouveau Cinéma organise une projection du film It’s a Bikini World gratuite durant la nuit de samedi. Sortez le popcorn!

Tous les détails ici.

9. Participez à une classe de yoga gratuite

Une publication partagée par lululemon Montréal (@lululemonmtl) le 29 Sept. 2017 à 14h23 PDT

La boutique Lululemon située sur la rue Sainte-Catherine organise des séances de yoga gratuites durant tout le mois d’octobre. Amenez votre tapis et rendez-vous dimanche matin pour un peu de relaxation!

Tous les détails ici.

10. Faites-vous tatouer

Une publication partagée par @lmariera le 27 Sept. 2017 à 16h47 PDT

Les longs week-ends sont faits pour faire des folies, alors pourquoi ne pas passer sous l’aiguille d’un des meilleurs tatoueurs de la ville?

Voici quelques-uns des meilleurs tatoueurs de Montréal.

11. Assistez au show de Solids à la Sala Rossa

Amoureux de la musique, rendez-vous à la Sala Rossa pour une soirée musicale unique. Au programme, des bands indie rock et beaucoup de bonnes bières!

Tous les détails ici.

12. Célébrez le 15e anniversaire des soirées Pop 80 du La Tulipe

Une publication partagée par Jeremy DePoyster (@jdepoyster) le 3 Oct. 2017 à 11h22 PDT

Depuis déjà 15 ans que le Cabaret La Tulipe organise des soirées de danse sur fond de musique issue tout droit des années 80. Le Samedi 7 octobre, sortez vos plus belles paillettes et rendez-vous là-bas pour danser jusqu’aux petites heures!

Tous les détails ici.

13. Dégustez un brownie gratuit

Une publication partagée par Nicole 👱‍♀️💅| 19 (@alexenic) le 28 Mars 2017 à 11h20 PDT

Oui, oui, vous avez bien lu! Juliette & Chocolat offre des brownies gratuits à ses clients du 4 au 8 octobre.

Tous les détails ici.

14. Faites la fête au Beach Party de L’Abreuvoir

Une publication partagée par A N I C A B A Z I N E T (@anicabazinet) le 24 Sept. 2017 à 15h33 PDT

Dites «au revoir» à la saison chaude une dernière fois lors du beach party organiser par le bar L’Abreuvoir. Vous pourrez passer la soirée sur leur terrasse chauffée à boire de la bière pas chère et à danser!

Tous les détails ici.

15. Achetez des fleurs durant le marché de la boulangerie Automne

Une publication partagée par Floralia (@floraliamtl) le 11 Sept. 2017 à 9h52 PDT

La compagnie Floralia organise un marché de fleurs samedi au cœur de la boulangerie Automne. Vous pourrez vous procurer de fabuleux bouquets de Dahlia et en profiter pour déguster un croissant en passant!

Tous les détails ici.

16. Découvrez les bouches d’égout revampées de Rosemont

Une publication partagée par Audrey Lavigne (@audlava) le 30 Juil. 2017 à 21h43 PDT

Certains habitants du quartier Rosemont ont entrepris de redonner un peu de couleurs aux rues en peignant les bouches d’égout. Le résultat est fascinant! Les curieux peuvent même suivre un parcours pour découvrir ces œuvres d’art uniques!

Tous les détails ici.

17. Donnez rendez-vous à votre tendre moitié dans un bar le dimanche après-midi

Une publication partagée par Bar Kabinet (@barkabinet) le 1 Sept. 2017 à 13h51 PDT

Sortir le dimanche c’est presque aussi excitant que de faire l’école buissonnière! En plus, la plupart des gens ont congé lundi! Voilà qui est rassurant si vous décidez d’avoir le coude léger!

Voici quelques bars qui sont ouverts le dimanche!

18. Offrez-vous le meilleur latté épicé à la citrouille

Une publication partagée par Cafellini (@cafellini) le 13 Sept. 2017 à 6h35 PDT

Non, le meilleur latté épicé à la citrouille n’est pas celui de Starbucks... C’est plutôt celui-ci!