SIOUI, Réal



À Laval, le 3 octobre 2017, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Réal Sioui, époux de Mme Gisèle Roussin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Yves (Louise) et Carole (Daniel), sa soeur Irène, ses petits-enfants Karl, Yann, Tim et Simon, ses arrière-petits-enfants Mathis, Jayden et Eva ainsi que plusiuers parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 9 octobre 2017 de 12h à 15h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 15h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Cité-de-la-Santé pour leurs bons soins.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en mémoire de Réal Sioui.